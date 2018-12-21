Hayduta güven olmaz

Yeni dönemde kendisine bir fayda sağlamayacağına inandığı PKK elebaşıları için 12 milyon dolar ödül koyan, YPG’li teröristlere desteğini artıran ABD, bir kez daha Suriye’den çekileceğini duyurdu. Suriye’deki proje terör örgütü PKK/PYD’nin başta Münbiç olmak üzere işgal ettiği bölgelerden çekileceğine ilişkin daha önce defalarca söz veren ABD’nin çekiliyoruz mesajı ile yeni bir yeni bir tezgah peşinde olduğuna işaret ediliyor.

Ağar: Lider seviyesinde aldatma yapılıyor

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, “ABD’nin Suriye’den çekilmesi sahaya nasıl yansıyacak? Sahadaki taktiksel etkisini mi ortadan kaldıracak, üslerle varlığını mı ortadan kaldıracak? DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle deniz piyadelerini getirmişti. Şimdi onların çekilmesini mi konuşuyor yoksa 23 tane üs var, 23 üssü toparlayıp Suriye’den tamamıyla çıkmaktan mı bahsediyor? Bu belli değil” diyerek, “ABD DEAŞ’la mücadele için orada değil. O bir gerekçe. İsrail güvenliği başta olmak üzere coğrafyayı domine eden bir başka terör örgütü YPG-PKK’ya Suriye’nin 3’te birini tahsis etmiş durumda. Orası ne olacak?” diye sordu.

Ağar, şöyle devam etti: “Lider seviyesinde psikolojik harekat, aldatma, yanıltma, şaşırtma, oyalama, kandırma yapılıyor. Böyle bir fotoğraf varken, bu tamamıyla garantiye ihtiyaç duyar.”

ABD’ye güvenilemez

“Türkiye, Amerika’ya bu koşullarda güvenemez” diyen Abdullah Ağar, “Yakın dönemde dost ve müttefik olarak iddia üretirken, bir sinsi bir düşman gibi davrandı. Bu bir gerçek. ABD, Türkiye’nin üniter yapısına tehdit olan YPG-PKK başta olmak üzere FETÖ’yü bir şekilde destekledi. Şu an onu bir şekilde himaye ediyor. Bir diğer tarafıyla da Türkiye ve İslam dünyası için çok büyük bir tehdit olan DEAŞ gibi radikal bir örgütü, kendi hedef ve menfaatleri doğrultusunda gerekçe üreterek kullandı” dedi.

Sofuoğlu: PYD’yi saklıyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “ABD, kendi menfaatleri gereği savaşmaz, savaşamaz. Amerika, Türkiye ile herhangi bir sıcak çatışmaya girdiğinde kaybetme ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. ABD’nin ordusunun çok az zarar görmesi bile ABD’nin dünyadaki prestijini negatif yönde etkiler. Suriye’ye yatırım yapan ABD’nin ‘çekiliyoruz’ açıklaması; PYD’yi daha sonra yeniden kullanmak anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye için tarihi başarı

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, bu kararın hayata geçmesi durumunda ABD gibi bir dünya devinin bölgeden çıkarılması anlamına geleceğini ve bunun tarihi bir başarı olacağını ifade etti. Dr. Eray Güçlüer ise, Suriye’nin kuzeyindeki PYD yapılanmasının Türkiye için beka meselesi olduğunu vurguladı. Güçlüer, ABD’nin küresel çıkarlarıyla bölgedeki hedefleri arasında tereddütte kaldığını ifade etti.

SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın ise, ABD’nin bölgeden çekileceği açıklamasına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirtti. ABD’li bürokratların çekilmeyi engellemeye çalışacağını belirterek, Trump’ın tavrının bu noktada önemli olacağını kaydeden Yalçın, bununla birlikte ABD’nin çekilme yönündeki açıklamasının Türkiye’yi rahatlatacağını da belirtti.

Türkiye’nin bir numaralı güvenlik sorununun PKK değil PYD olduğunu belirten Yalçın, Suriye sınırında kurulacak her türlü devletçiğin sorun oluşturacağını da kaydetti.

Rus stratejistler çekilme kararını böyle yorumladı:

ABD, PKK-YPG’yi kullandı attı

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, terör örgütü PKK/YPG’nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG), ABD’nin Suriye’den çekilme kararının “ihanet, arkadan hançerleme” açıklamasını değerlendirdi.

“Iraklı Kürtler’in bağımsızlık referandumu sırasında başına gelen senaryo tekrarlanıyor” diyen Fitin, “Amerikalılar, Irak Kürdistanının bağımsızlık referandumu öncesinde elini eteğini çekmişti. Onlar Suriye’de şu ana kadar Kürtleri, DEAŞ’a karşı mücadele, Suriye’nin kuzeydoğusunu özgürleştirme ve başta Deyr ez-Zor olmak üzere ülkenin önemli petrol bölgelerini ele geçirme olasılığı için temel güç olarak kullandı ve şimdi de bir kenara attı. Kürt oluşumlar şimdi zor durumda kaldı, çünkü gerçek ‘reisleri’ Suriye’den gidiyor ve onları Türk operasyonuyla baş başa bırakıyor. Elbette Türkiye hiçbir şekilde sınırında terör örgütünün tahammül etmez.” ifadelerini kullandı.