Haydut Trump bir adım daha ileriye gitti: Beyaz Saray’dan Grönland’a 2 seçenek

Diplomasi kurallarını hiçe sayan ve "haydut" devlet tavrıyla hareket eden Donald Trump, Grönland’ı gasp etme girişimlerinde vites yükseltti. Beyaz Saray’ın sosyal medya hesabından yayımlanan skandal bir görselle, Grönland halkı "Hangi yöne?" sorusuyla köşeye sıkıştırılmak istendi. Grönland bayraklı köpek kızaklarını bir yol ayrımında tasvir eden Beyaz Saray; ABD yolunu aydınlık bir cennet, Rusya ve Çin yolunu ise fırtınalı bir cehennem gibi resmederek adeta psikolojik savaş başlattı. Egemen bir halka "tarafını seç" dayatması yapan bu paylaşım, Washington’un yayılmacı emellerinin son perdesi oldu.

