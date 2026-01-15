  • İSTANBUL
Haydut Trump bir adım daha ileriye gitti: Beyaz Saray’dan Grönland’a 2 seçenek

Dünyanın dört bir yanını kaosa sürükleyen Trump yönetimi, Grönland üzerindeki kirli planlarını aleni bir tehdide dönüştürdü. Beyaz Saray’ın resmi hesabından paylaşılan küstah görselle Grönland halkına ayar verilmeye çalışıldı. Paylaşılan görselde "Ya ABD’nin boyunduruğuna girersiniz ya da karanlıkta yok olursunuz!" mesajı verildi.

Diplomasi kurallarını hiçe sayan ve "haydut" devlet tavrıyla hareket eden Donald Trump, Grönland’ı gasp etme girişimlerinde vites yükseltti. Beyaz Saray’ın sosyal medya hesabından yayımlanan skandal bir görselle, Grönland halkı "Hangi yöne?" sorusuyla köşeye sıkıştırılmak istendi. Grönland bayraklı köpek kızaklarını bir yol ayrımında tasvir eden Beyaz Saray; ABD yolunu aydınlık bir cennet, Rusya ve Çin yolunu ise fırtınalı bir cehennem gibi resmederek adeta psikolojik savaş başlattı. Egemen bir halka "tarafını seç" dayatması yapan bu paylaşım, Washington’un yayılmacı emellerinin son perdesi oldu.

Beyaz Saray, Grönland halkına ABD ile Rusya-Çin ittifakı arasında bir seçim yapması çağrısında bulunan görsel paylaştı.

Beyaz Saray’ın sanal medya hesabından “Hangi yöne, Grönlandlı?” sorusuyla yapılan paylaşımda, Grönland'ın önünde iki farklı yol olduğu mesajı verildi.

Paylaşılan görselde, üzerinde Grönland bayrağı bulunan köpek kızaklarının karlı bir arazide yol ayrımına geldiği tasvir edildi. Görselde Grönland'ın seçebileceği sol taraftaki yol; güneşli ve açık bir gökyüzü altında, Beyaz Saray'a ve dalgalanan ABD bayrağına çıkarken; sağ taraftaki yol ise fırtınalı ve karanlık bir gökyüzü altında, Çin ve Rusya bayrakları ile bu ülkelerin simgelerine (Çin Seddi ve Kremlin) doğru uzanıyor.

