Haydut İsrail dünya için bir tehdit! Teröristte atam bombası olamaz

Haçlı himayesinde girdiği Filistin topraklarında 75 yıldır masum sivillerin kanını akıtan haydut devlet İsrail şimdi de elindeki nükleer başlıklarla başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyayı tehdit ediyor. Dünyada nükleer silah geliştiren 6, nükleer silah sahibi olan 9 ülke arasında yer alan İsrail’in tüm dünya için tehdit olduğunu vurgulayan uzmanlar; “teröristin elinde atom bombası olamaz” görüşünde birleşiyor.

Erdoğan 'araştırılmalı' demişti

Uranyum zenginleştirme çalışmaları nedeniyle yıllardır İran’a yaptırım uygulayarak iç savaş çıkarmaya çalışan, ‘biyolojik silah olduğu’ yalanıyla Irak’ı işgal ederek, 1.5 milyon sivili katleden Haçlı Batı, sıra onlarca nükleer başlığı bulunan siyonist İsrail’e gelince başını kuma gömüyor. AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan’ın, “Ey İsrail sen de nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun” sözleriyle eleştirdiği İsrail, resmî olarak ‘nükleer belirsizlik’ diye tanımlanan bir siyaset anlayışı güttüğü halde dünyada nükleer silah geliştiren 6, nükleer silah sahibi olan 9 ülke arasında yer alıyor. Son olarak İsrailli faşist Kültür Mirası Bakanı Amihai Eliyahu işgal altındaki Gazze Şeridi’ne ‘atom bombası atalım’ diyerek tehditler savururken, bölge ülkelerine nükleer silah baskısı yapan ABD ile Batılı ülkeler haydut devlet İsrail’i görmezden geliyor. Küresel emperyalist ülkelerin himayesindeki terör devleti İsrail’in tüm dünya için tehdit olduğuna dikkat çeken güvenlik uzmanlar ise, “bir an önce harekete geçilmesi” çağrısında bulundu.

Olan bitene kayıtsız kalamayız

Gazetemize konuşan Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, şunları dile getirdi: “Çifte standart dünyada o kadar çok su yüzüne çıktı ki artık konuşmak bile abesle iştigal. Dünyada nükleer silahların ve silah teknolojisinin yayılmasını önlemek amacıyla ‘Non-Proliferation Lig’ dedikleri bir lig var. Bu lig, İran da dahil olmak üzere ülkelerin üzerine gidip yaptırımlar uyguluyor. Buna yönelik olarak harekete geçiyor. İsrail’in bu ligi hiçbir şekilde umursamadan yoluna gittiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu anda İsrail’in 90’ın üzerinde nükleer başlığı olduğu biliniyor. Bu nükleer silahlara Amerika Birleşik Devletleri ile iş birliği içerisinde sahip olduğu biliniyor. Bu silahları da Necef çölünde sakladığı biliniyor. Dolayısıyla İsrail kendi varlığına yönelik tehdit arttığında başta Orta Doğu olmak üzere bütün dünyayı kana bulamaktan çekinmeyeceğinin en önemli göstergeleri bunlar. Aslında İsrail Kültür Bakanının ortaya koymuş olduğu ‘Gazze’yi nükleer bombayla ortadan kaldıralım’ cümleleri dünyada çok ses getirmesine rağmen Türk medyasında çok fazla yer bulamadı. Burada Sayın Cumhurbaşkanının ısrarlı bir şekilde ‘sıkıysa açıkla’ şeklindeki İsrail’e yönelik meydan okumasını önemli buluyorum. Böyle bir konuyu gündeme getirmek son derece şey faydalı oldu. Burada şunu da vurgulamak isterim. İsrail’in nükleer silahları, İran’ın uranyumu yüzde doksan zenginleştirmesi, Rusya, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerin yüzlerle ifade edilen nükleer harp başlığına sahip olduğu anlamına gelir. Bu durumda Türkiye asla olana bitene kayıtsız kalmayacaktır. Bu şartlar altında Türkiye’nin olana bitene seyirci kalmasını bekleyemeyiz.”

Bir an önce gereği yapılmalı

Dış Politika Uzmanı Onur Erim de şunları söyledi: “Haçlı Seferleri hiç bitmedi. Halen devam ediyor. Din kardeşi sayılan Evanjelistler ve siyonistler artık ikiyüzlülüklerini saklamaya bile çalışmıyorlar. Makyavelist bir düşünceyle amaçlarına ulaşmak için her şeyi mübah görüyorlar. İşte görüyorsunuz İsrail her gün hastaneleri, sivilleri katlediyor kimse umursamıyor. Ne Amerikası, ne Fransa’sı ne Almanya’sı, ne de Kanada’sı bunlara ses çıkarmıyor. ‘Uygar medeniyetler’ diye bize yutturulan bu ülkelerin gerçek yüzleri bir bir ortaya çıkıyor. Bu coğrafya kafanıza göre her istediğiniz yapabileceğiniz bir bölge değildir. Bazen durmanız gerekir. Bazen derin nefes almanız gerekir. Bu bölge onu gerektiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı da hazır böyle bir fırsat doğmuşken nükleer konusunda çok önemli çağrı yaptı. Çünkü İsrail’in bunu kabul etmesi çok farklı bir sayfa açacaktır. Ne bizim ülkemiz ne de bu bölge herhangi bir risk alınacak bölge değildir. Bölge barışına ve dolayısıyla dünya barışına katkı için bölgenin nükleer silahlardan temizlenmesi gerekir. Bu konjonktürde artık bir an önce gereği yapılmalıdır.”