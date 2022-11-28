Haydut ABD'den büyük saygısızlık! Dünya kupasını da karıştırdılar...

Birçok sürprizin yaşandığı FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Her takımın bir üst tura yükselme şansının bulunduğu B Grubu'nda salı günü oynanacak olan İran - ABD maçı öncesinde yaşanan olay, ortamı fazlasıyla gerdi. Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdaki saygısızlık sonrası İran harekete geçti ve rakibini FIFA'ya şikayet etti.

Dört yıldır beklenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ederken, birçok olay da yaşanmaya devam ediyor. Son maçlar öncesinde çinde bulunan her takımın bir üst tura yükselme şansının bulunduğu B Grubu'nda oynanacak olan İran - ABD maçı ile ilgili yapılan hareket ortalığı fena halde karıştırdı.

FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda 29 Kasım Salı günü İran ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya gelecek.

Her iki takımın da gruptan çıkmak için mutlaka kazanması gereken karşılaşma öncesinde ABD'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sonrası Dünya Kupası'nda ortam gerildi.

ABD'nin hesabındaki paylaşımda İran bayrağında yer alan "La ilahe illallah" yazısı kaldırıldı.

Rakibinin bu hareketine büyük bir tepki gösteren İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni FIFA'ya şikayet etti.

Salı günü saat 22.00'de oynanacak olan maç öncesinde FIFA'nın nasıl bir tutum göstereceği ise bilinmiyor.