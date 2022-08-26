Haydi kura şansımız olsun! Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor...
UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları öncesi torbalar belli oldu. Bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimine Fenerbahçe 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları öncesi torbalar belli oldu. Bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimine Fenerbahçe 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında play-off turu rövanşları, 10 karşılaşmayla sona erdi.
Deplasmanda 2-0 yendiği Austria Wien'i sahasında da 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, adını gruplara yazdırdı.
Sivasspor ise deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Malmö'ye 2-0 yenilerek elendi. Sivasspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.
Avrupa Ligi'nde 2 temsilcimiz var
Fenerbahçe ve Malmö (İsveç) dışında AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Ludogorets (Bulgaristan), HJK Helsinki (Finlandiya), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi), Sheriff (Moldova), Zürih (İsviçre), Ferencvaros (Macaristan) ve Olympiakos (Yunanistan) da bu sezon gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.
Play-off turu maçlarının tamamlanmasıyla grup aşamasında mücadele edecek 32 takım belli oldu.
Avrupa Ligi kura çekimi, bugün 14:00’te İstanbul’da yapılacak. Kura çekimine Fenerbahçe 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak.
Avrupa Ligi nde Fenerbahçe ve Trabzonspor un muhtemel rakipleri #2
1. TORBA
Roma
Manchester United
Arsenal
Lazio
Braga
Kızılyıldız
Dinamo Kiev
Olympiakos
2. TORBA
Feyenoord
Rennes
PSV
Monaco
Real Sociedad
Karabağ
Malmö
Ludogorets
3. TORBA
Sheriff
Real Betis
Midtjylland
Bodo/Glimt
Ferencvaros
Union Berlin
Freiburg
Fenerbahçe
4. TORBA
FC Nantes
HJK Helsinki
Sturm Graz
AEK Larnaca
Omonoia
FC Zürich
Union Saint-Gilloise
Trabzonspor
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