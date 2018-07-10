Haydi bismillah

YENİ AKİT / ANKARA Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek görevine başladı. Erdoğan’ın yemin etmesiyle birlikte, 94 yıllık köhne parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçilmiş oldu.

MECLİS’TE ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri ve çiçek yağmuru eşliğinde Meclis’e gelen Erdoğan, burada Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte Meclis Şeref Holü’ne geçti. Erdoğan’ı, burada BaşbakanBinali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve milletvekilleri karşıladı. Erdoğan’a, Başkanlık Divanı girişinde de, Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz eşlik etti.

“HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAK”

Mazbatasını, Durmuş Yılmaz’ın elinden alan Erdoğan, saat 16.43’te yemin etti ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış oldu. Yeminin ardından TBMM’de bulunan milletvekilleri ve konuklar Erdoğan’ı uzun süre ayakta alkışladı. Ardından İstiklal Marşı okundu ve tören sona ermiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından yaptığı ilk açıklamada, “Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak” dedi.

MUHALEFETTEN HAZIMSIZLIK

Erdoğan’ın TBMM’deki yemin töreni esnasında AK Parti ve MHP’li vekiller ayağa kalkarak kendisini alkışlarken, CHP, HDP ve İYİPartili vekiller yerlerinden kalkmadılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yemin töreni esnasında Genel Kurul’a gelmemesi de dikkat çekti. TBMM’deki yemin töreninin ardından Anıtkabir’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Külliye’deki “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni”ne geçti.

22 DEVLET BAŞKANI SEVİNCİ PAYLAŞTI

Erdoğan’ın, Beştepe’te düzenlenecek “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni”ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri iştirak etti. Devlet Başkanı düzeyinde törene katılan ülkeler şunlar: Bulgaristan, Gürcistan, Makedonya, Moldova, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Katar Emiri, Pakistan, KKTC, Kırgızistan, Sudan, Gine, Zambiya, Gine Bissau, Ekvator Ginesi, Somali, Moritanya, Gabon, Çad, Cibuti ve Venezuela.

ÇOK BÜYÜK HAMLELER YAPACAĞIZ

Külliyesi’ndeki konuşmasına insanlık için dua ederek başlayan Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Bundan sonra bize düşen, medeniyetimizin ihyası ve inşası, kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çalışmaktır ama çok çalışmaktır. Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız. En önemli önceliklerimizden biri, nereden geldiğini bilen, nerede durduğunun ve nereye gitmek istediğinin şuurunda nesiller yetiştirmek olacaktır. Makro ekonomik dengelerden yatırımlara kadar her alanda çok büyük hamleler yapacağız.”

“ÖZ”E DÖNÜŞ...

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni, yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelmesiyle başladı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, vatandaşların arasından özel olarak hazırlanan koridordan geçerek tören alanındaki yerini aldı. Mektaran’ın da yer aldığı törende Erdoğan bir konuşma yaptı. Törenlerde; 11. Cumhurmaşbakanı Abdullah Gül, eski Başbakanlar Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz ile SP Lideri Temel Karamollaoğlu da yer aldı.

YENİ TÜRKİYE’NİN KABİNESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 24 Haziran seçimleriyle birlikte geçtiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Bakanlar Kurulu’nu açıkladı. Yeni Bakanlar Kurulu’nu takdimi sırasında bir konuşma yapan Erdoğan "Dünyada yönetim sisteminin demokratik değişimini başarıyla gerçekleştiren az sayıda ülkeden biri olmayı başarmış buluyoruz. 24 Haziran seçimleri milletimizin demokraside rüştünün ispatı olmuştur. Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir seçim gerçekleşmiştir. Seçim sonuçlarının ve yeni yönetim sisteminin hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum" dedi.

Bakanlar Kurulu’nda önceki kabineden dört ismin girdiği görülürken, Türkiye tarihinde ilk kez görevdeki bir Genelkurmay Başkanı kabineye alınmış oldu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı olarak kabineye girdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 22.20’de kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Türkiye’nin ilk Bakanlar Kurulu’nun şu isimlerden oluştuğunu duyurdu:

• Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay (Başbakanlık Müsteşarı)

• İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

• Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

• Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

• Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

• Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar (Genelkurmay Başkanı)

• Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk (Talim Terbiye Kurulu eski Başkanı)

• Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca (Medipol Üniversitesi kurucusu)

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı)

• Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı)

• Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum (Emlak Konut GYO Genel Müdürü)

• Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit Turan

• Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk (KADEM Ankara Temsilcisi)

• Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

• Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu

YER YERİNDEN OYNADI!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin ederek resmen görevine başladı. Vatandaşlar, Erdoğan çiftinin bulunduğu arabayı güllere boğarken, Cumhurbaşkanı, kendisini ayakta alkışlayan milletvekillerini selamladı.