THY - Konya
0553 313 94 23

Haydarpaşa Garı ile ilgili yeni gelişme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında çıkan "Restorasyon çalışmaları yapılan Haydarpaşa Garı'nda arkeolojik kazılara başlandı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

29 Temmuz 2018 Pazar 20:41
Haydarpaşa Garı ile ilgili yeni gelişme

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Söğütlüçeşme-Haydarpaşa Garı arasındaki bağlantı yollarının, Bakanlığın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından yürütülen "Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi Projesi" kapsamına alındığı ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberlerde geçen tarihi kalıntılar söz konusu bağlantı yollarının yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkmış olup Haydarpaşa Gar binasının restorasyonuyla her hangi bir ilgisi yoktur. Bakanlığımız AYGM tarafından çalışmanın yürütüldüğü söz konusu alan Haydarpaşa Kentsel ve Tarihi SİT Alanı kapsamında bulunmaktadır. Bu nedenle proje, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararları gereği İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilmektedir."

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 20:41
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemalistler birbirine girdi! Bu kez adres ADD
    1. Kemalistler birbirine girdi! Bu kez..
    2. AK Partili milletvekili kalp krizi..
    3. Haydarpaşa Garı ile ilgili yeni gelişme
    4. AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması
    5. Haçlılar birleşiyor! Almanya, Fransa..
    6. Oktay'dan 'Ahed Tamimi' mesajı
    7. Şanlıurfalı gençlerden görülmemiş..
    8. Kirli pazarlığın mimarı ortaya çıktı
    9. Sel felaketinin ardından Sudan için..
    10. Başkan yeni transferleri açıkladı
    11. TSK'dan kritik hamle! Gir ve kal..
    12. FETÖ'de panik başladı! "Bulunduğunuz..
    13. Beşiktaş'tan Pepe için resmi açıklama!
    14. Kaybolan Suriyelinin cesedi bulundu
    15. Un çorbası nasıl yapılır?
    16. Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl..
    17. Pancar suyunun inanılmaz faydaları
    18. Gebelikte kan uyuşmazlığı varsa ne..
    19. Kamboçya seçimlerinin galibi belli oldu
    20. Krampa dikkat!
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...