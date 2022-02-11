Haydar Dümen yaşamını yitirdi
Posta gazetesi yazarı Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle 92 yaşında vefat etti.
Posta Gazetesi'nde yazarlık yapan Haydar Dümen, koronavirüse yenik düştü.
92 yaşındaki Dümen'in vefat haberini aynı gazetede çalıştığı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz duyurdu.
Coşkundeniz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" ifadelerine yer verdi.