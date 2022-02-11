  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Haydar Dümen yaşamını yitirdi
Gündem

Haydar Dümen yaşamını yitirdi

Posta gazetesi yazarı Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle 92 yaşında vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 13:24:00 - 2022-02-11 13:34:34
Haydar Dümen yaşamını yitirdi

Posta Gazetesi'nde yazarlık yapan Haydar Dümen, koronavirüse yenik düştü.

92 yaşındaki Dümen'in vefat haberini aynı gazetede çalıştığı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz duyurdu.

Coşkundeniz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay