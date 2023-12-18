Haydar Baş'ın Meltem Hastanesi'nin kaçak katında yangın!

İstanbul Güngören'de bulunan özel Meltem Hastenesi'nin teras katında yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı hastanede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının üst katta bulunan lazer epilasyon odasında meydana geldiği belirtilirken Medyatava, o bölümle ilgili dikkat çekici bir bilgiye ulaştı. Yangının çıktığı teras katının kaçak yapı olduğu iddia edildi.

Güngören’de bulunan Meltem Hastanesi'nin lazer epilasyon odasından yangın çıktı.

Dumanların yükseldiği ve paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Güngören Haznedar Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı Meltem Hastanesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hastanenin en üst katında bulunan lazer epilasyon odasından yangın çıktı. Hastane çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası hastanenin en üst katındaki bölümde maddi hasar meydana geldi. Yangın esnasında oluşan panik, yangının tamamen söndürülmesinin ardından sona erdi.

Yangını gören İrem Talu, “Ben o esnada mağaza içerisindeydim. İçeriye dumanlar gelince fark ettim. Dışarı çıkınca zaten trafik kapalıydı. O esnada çok korktuk. Hastalar içerideydi. Patlama sesi duymadım ama yangın esnasında camlar kırıldı” dedi.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

TERAS KAT KAÇAK İDDİASI

Öte yandan yangının olduğu bölümle ilgili çok dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Medyatava'nın itfaiye kaynaklarından edindiği bilgiye göre yangın çıkan teras katı ruhsatlı değil.

Yıllardır bölgede hizmet veren özel hastanenin teras katının kaçak olmasıyla ilgili şimdiye kadar herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıktı.