Hayatta kalmanın kuralları! Giriş kattakiler kaçın, üst kattakiler bekleyin

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AME) yönetim kurulu üyesi ve temel afet eğitmeni Nazmiye Karaca, bir kimya firmasında çalışıyor, aynı zamanda afet eğitmenliği yapıyor. Bugüne kadar yüzlerce kişiye eğitimler veren Karaca, deprem anında hayatta kalmanın altın kurallarını Hürriyet’e anlattı:

“Profesyonel yardım gelene kadar en yakınımızdakiler mahalledekilerdir. Biz hafif düzey arama kurtarma eğitimlerini tüm mahallelere yaygınlaştırmak üzere yola çıktık. İnsanları afete hazırlayan bir STK’yız. Halkın kendi kendisiyle kalacağı o ilk 72 saate hazırlığımız sıfır. Binalarla ilgili hazırlığımız da sıfıra yakın. Komşum bana müdahale edecekse bilinçli olsun. Bilinçsiz ve yanlış kurtarma da can alıyor. Mahallemizde hemen bir araya gelebileceğimiz küçük timler oluşturalım. Bir kriz masası olsun.

DOLAPLAR SABİTLENMELİ

Deprem öncesi bir ön Hazırlık şart. Bu işi plansız yapamayız. Hiçbir hazırlığınız olmazsa o anda başınız belaya girer. Evinizdeki bir dolap deprem anında katil bir dolaba dönüşebilir. En azından evdeki dolapları, kitaplıkları, boyu eninden daha uzun olan eşyaları depreme hazırlamalıyız. 3-5 liralık L demirle bu durumu çözebiliriz. Böyle eşyaların büyük bir ivmeyle üstümüze doğru düşmesini engelleriz. Devrilecek eşyaları sabitleyin.

‘BAŞINIZI KORUYUN’

Sarsıntıyı hissettiniz. Sakin olun. Eviniz ilk kattaysa, mağazada ya da marketteyseniz hemen çıkabilirsiniz. Üst katlardaysanız yatak yanı ya da koltuk yanında “Çök-Kapan-Tutun” pozisyonuna geçin. Çocuğunuz varsa onu da alıp bunu yapın. Yatak yanı ve koltuk yanı yaşam üçgeni oluşturabilecek en iyi yerlerdir. Minimalize olun, küçülün. Hedef haline gelmekten kendinizi koruyun. Yastığı başınızın üstüne koyun. Bir elinizle başınızı ve boynunuzu koruyun, diğer elinizle savrulmamak için koltuk, baza gibi yanında hayat üçgeni kalacak bir eşyaya tutunun. Bu denemeleri evin her odasında ailecek sık sık yapın ki o korku ve panik anında beyniniz otomatik o bilgiyi

bulabilsin.”

BUNLARA DİKKAT

Deprem anında yapılmaması gerekenleri sıralayan Nazmiye Karaca, “Giriş katta değilseniz ilk anda kaçma hareketinde bulunmayın. Balkona çıkmayın. Merdivenlere yönelmeyin, asansöre binmeyin” dedi.

BİTMEDEN ÇIKMAYIN

Deprem dalgalarının iki çeşit olduğunun bilgisini veren Nazmiye Karaca “İlk gelen öncü dalgalar olan ve alttan vuran P dalgaları ile daha sonra gelen sarsıcı olan ve asıl yıkımı yapan S dalgaları. Bu iki dalga arasında yaklaşık 10 saniye süre vardır. Deprem bitti sanıp ayağa kalktığımızda asıl yıkımla karşı karşıya kalmayın. Ana sarsıntının geçmesini bekleyin. Sarsıntı geçmiş olsa dahi 15-20 saniye daha yerinizde bekleyin. Sonrasında çabucak deprem çantanızı, araba ve evin anahtarlarını alın, vanaları kapatıp çıkın. Merdivenin tırabzan tarafından değil, duvar yönünden inin. El feneriyle basamaklara bakın, boşluk olabilir. Işık yoksa ayağınızla kontrol ederek inin. Eğer enkaz altında kaldıysanız ilk anda büyük bir toz bulutu olacak, ağzınızı burnunuzu bir kıyafetinizle kapatarak kendinizi koruyun. Bu boğulmanızı önler” uyarısında bulundu.

Deprem ÇANTASINDA NELER OLMALI

Deprem çantası, dışarıda ilk 3 gün hayatımızı sürdürebilmemiz için gerekli asgari şeylerin olduğu çanta demektir. İçine neler koymalısınız?

* Mevsime uygun giyecek

* Konserve

* Kuruyemiş

* Su

* Önemli evraklarımız (Pasaport, kimlik ve ehliyet fotokopileri, tapu, kullandığımız özel cihazların evrakı, kullanılan ilaçların reçetesi)

* Bir miktar para

* Radyo

* Pil

* Eldiven

* İlk yardım kiti

* Toz maskesi

* Düdük

* Çocuklar için kitap ya da oyuncak.

Kaynak: Hürriyet