"Hayatını kaybetti" iddialarının ardından Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'dan açıklama
Sosyal medyada yayılan, "Mesut Yılmaz hayatını kaybetti" iddialarının ardından, eski başbakanın eşi Berna Yılmaz'dan açıklama geldi.
Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın 5 Mayıs’ta geçirdiği beyin ameliyatının ardından sağlık durumunun kötüye gittiği ve doktorların kendisinden ümidi kestiği belirtilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kültür-Turizm Başdanışmanı ve Yurt Gazetesi yazarı İsmet Orhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı söz konusu açıklamanın ardından çeşitli iddialar sosyal medyada yayıldı.
Dün akşam saatlerinde, Mesut Yılmaz’ın hayatını kaybettiği iddiaları, kısa sürede yayıldı. Yılmaz’ın vefat ettiği gerekçesiyle çok sayıda isim baş sağlığı mesajları yayınladı. Bazı gazeteciler dahi, Mesut Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirterek taziyelerini sundu.
Mesut Yılmaz’ın hayatını kaybettiği iddialarının ardından eşi Berna Yılmaz, CNN Türk’e konuştu. Berna Yılmaz, söz konusu iddiaları yalanladı. Yılmaz, “Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor” dedi.