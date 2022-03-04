Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın son mesajı şok etti

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ve ölüm haberi herkesi yasa boğan 'Akrep Nalan' olarak tanınan Füsun Nalan Açın'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşımı ortaya çıktı.

67 yaşındaki Akrep Nalan'ın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, çektiği rahatsızlıklar ve acıları tek tek anlattığı, 'Geliyor gelmekte olan' diyerek ölümünün yaklaştığını hissettiği ortaya çıktı.

Akrep Nalan'ın, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında "Yine delik deşik kollar. Yine bulunamayan damar yolları. Yine yarım yamalak alınan nefesler. Ciğerler su toplamış buzlanma da varmış. Gözlerde sarı nokta. Kulaklarda işitme kaybı. Bağırsaklar kilitlenmiş sıkıntı var. Dayanılmaz kas ağrıları. Ayak bileklerim ayak parmaklarıma kan göndermiyor. Neticede sevgili dostlarım; geliyor gelmekte olan" dediği belirlendi.