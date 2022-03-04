  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın son mesajı şok etti
Gündem

Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın son mesajı şok etti

Akrep Nalan'ın ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan; 'Akrep Nalan' olarak tanınan Füsun Nalan Açın'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşımı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 16:06:00 -
Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın son mesajı şok etti

 

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ve ölüm haberi herkesi yasa boğan 'Akrep Nalan' olarak tanınan Füsun Nalan Açın'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşımı ortaya çıktı.

67 yaşındaki Akrep Nalan'ın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, çektiği rahatsızlıklar ve acıları tek tek anlattığı, 'Geliyor gelmekte olan' diyerek ölümünün yaklaştığını hissettiği ortaya çıktı.

Akrep Nalan'ın, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında "Yine delik deşik kollar. Yine bulunamayan damar yolları. Yine yarım yamalak alınan nefesler. Ciğerler su toplamış buzlanma da varmış. Gözlerde sarı nokta. Kulaklarda işitme kaybı. Bağırsaklar kilitlenmiş sıkıntı var. Dayanılmaz kas ağrıları. Ayak bileklerim ayak parmaklarıma kan göndermiyor. Neticede sevgili dostlarım; geliyor gelmekte olan" dediği belirlendi. 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay