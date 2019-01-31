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Hayatı kabusa döndü! 'Çocuğu Kobani'ye götürüp gerilla yapacağım'

Çankırı'da bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından darp edildi. Genç kadın can güvenliğinin olmadığını belirtirken kadının babası ise damadının ’çocuğunu Kobani’ye götüreceğini ve onu gerilla yapacağını’ dediğini iddia etti.

31 Ocak 2019 Perşembe 11:37
Hayatı kabusa döndü! 'Çocuğu Kobani'ye götürüp gerilla yapacağım'

Geçtiğimiz günlerde çalıştığı markette boşanma aşamasındaki Mardinli eşi tarafından darp edilen Nagihan K. (26) ve ailesi yaşanan olayları detaylarıyla birlikte anlattı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Nagihan K., “Eşimden şiddet gördüğüm için bu haldeyim. Boşanma davamız devam ediyor. Çalıştığım markete gelip beni ve çocuğumu öldüreceğini söyleyip ve bardak kırıp bardağı yüzüme vurdu ve ardından da darp etti. Daha önce de Mardin’de otururken beni darp etti. Bir ay önce annemi darp etti. 2015’ten beri mahkeme sürüyor sürekli erteleniyor” dedi.

Olay anını anlatan Nagihan K., “Markette depodaydım. Yemek yemek için arkadaşla beraber inmiştik. Merdivenlerden çıkıyordum karşı karşıya geldik. Geldiğinde oturdu. Ben de ona gitmesi gerektiğini, uzaklaştırma cezası olduğunu söyledim. ’Anlaşmalı boşanalım’ dedi. Ben de ‘mahkeme sürüyor, git avukatınla konuş’ dedim. Daha sonrasında ’boşanmayacağım, çocuğu da öldüreceğim’ diyerek gitti. Daha sonra kapı açıldı, kırılma sesi duyduk. Ben ilk önce marketi dağıtıyor sandım arkadaştan polisi aramasını istedim. Erdal K. yukarıda bardağı kırdı ve gelip yüzüme vurdu. Müdahale etmeye çalıştım ama beni aldı kafamı duvara vurdu yumruklamaya başladı. Daha sonra arkadaşlar geldi, polisler geldi. Hastaneye gittiğimde gözümü kaybetme riskin olduğundan bahsettiler. Psikolojik olarak mahvoldum. Olayları CİMER’e yazıyorum, yardım istiyorum. Artık can güvenliğimden korkuyorum çocuğumun can güvenliğinden korkuyorum. Bunun için en kısa zamanda dosyaların çözülmesini istiyorum. Gerektiği cezayı almasını istiyorum. Dosyalarla alakalı bakanların da bu konuya müdahale etmesini istiyorum” diye konuştu.

“Eline kaldırım taşı almış beni öldürmeye çalışıyor”

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Nagihan K.’nın babası Hasan Arslan, “Olay günü camiden çıktım kızımın yanına gidecektim. Telefonla görüştük ’benim biraz işim var’ dedi. Konuşmanın üzerinden 5 dakika geçmeden beni tekrar aradı ’baba benim yüzümü camla kesti’ dedi. Koştum ama dizlerimin bağı çözüldü. Bundan bir ay önce eşimi darp etti. Olayın olduğu yere arkadaşlar aracılığıyla gittim, orada eline kaldırım taşı almış beni öldürmeye çalışıyor. Tutmasalar beni öldürecek. Orada bana ’hepinizi öldüreceğim’ dedi” ifadelerine yer verdi.

“O çocuğu alıp Kobani’ye götüreceğim onu gerilla yapacağım”

Baba Arslan şunları söyledi:

"’O çocuğu (kendi çocuğu) size bırakmayacağım’ diyor. ’Ben o çocuğu alıp Kobani’ye götüreceğim, onu gerilla yapacağım’ diyor. Bu konuyla alakalı çok mağduruz. Bir kadın cinayetine de benim kızım mı gitsin. Bizi sürekli tehdit ediyorlar. Kaçalım mı yani ne yapalım. Bizim Türkiye Cumhuriyeti’nden başka gidecek yerim yok. Sürekli kadınlara şiddet uyguluyor. Benim kızımı eşimi darp etti aynı şekilde ağabeyinin eşini de darp etmişti. Biz devletimizden yardım bekliyoruz. Bir kadın cinayetine de benim çocuğum gitmesin.”

Erdal K. tarafından darp edilen Nagihan K.’nin annesi Zeliha Arslan ise "Bundan bir ay önce AVM’de beni darp etti. Çocuğunu istedi benden. Oğlumla beraber çocuğu alıp gittik. O esnada bana ‘benim boşanacağımı mı zannediyorsunuz. Ben boşanmayacağım, hepinizi öldüreceğim’ dedi. Daha sonra orada bana vurdu. Ondan sonrasını ben hatırlamıyorum. Bu konuyla ilgili yardım istiyoruz. Sürekli tehdit ediyor bizi. Bir kadın cinayetine de benim kızım gitmesin" açıklamasında bulundu.

İddiaya göre, Erdal K. tarafından Nagihan K.’nin ağabeyi çeşitli terör örgütlerinin isimleri kullanılarak ölümle tehdit edilmiş ve mahkemeleri devam etmekte.

24 Ocak’ta meydana gelen olayda, Erdal K., boşanma aşamasında olduğu eşi Nagihan K.’ye (26) çalıştığı markette cam bardakla saldırarak yüzünden yaralamıştı. Olaydan sonra yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:37
  1. Mardin
  2. boşanmaz davası
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