Hayat Hastanesi’nde neşeli kutlama

Özel Hayat Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramında öğrencilerin akınına uğradı. Öğrenciler, bu özel günde sağlık çalışanlarına çiçek ve kendi yazdıkları reçeteleri hediye etti.

Özel Osmangazi Okulları ve Kavram Koleji öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Özel Hayat Hastanesi yönetimini ve hekimlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Öğrenciler hekimlere çiçek hediye ederken, bazıları da kendi duygu ve düşüncelerini yazdıkları reçeteleri verdi. Hediyeler karşısında mutlu oldukları gözlenen doktorlar, öğrencilere teşekkür etti.

Tıp Bayramı’nda miniklerden gelen anlamlı ziyaretin en güzel hediye olduğunu belirten Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, “Öğrencilerimizin bizleri unutmamaları, bu anlamlı günümüzü hatırlamaları, çiçek vermeleri, içlerinden gelerek yazdıkları reçeteleri bizlerle paylaşmaları bizleri son derece memnun etti. Bu nedenle minik öğrencilerimize ve bu ziyareti organize eden öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.