Hayat arkadaşı ile gittiği Mekke’den yalnız dönüyor Denizli’nin Kale ilçesinde yaşayan Necati Önür hacca gittiği Mekke’de hayatını kaybetti.

Denizli’nin Kale ilçesinde yaşayan Necati Önür hacca gittiği Mekke’de hayatını kaybetti.

Denizli’nin Kale ilçesinde ikamet eden Önür çifti hac için Mekke’ye gitti. Çift, Mekke’de hem haccını yerine getirip hem de kurbanını kesti. Türkiye’ye dönecekleri zaman Necati Önür (70) hayatını kaybetti. Eşi Mevlüdiye Önür üzüntüye boğulurken, hayat arkadaşı ile gittiği Mekke’den yalnız dönüyor. Necati Önür’ün cenaze namazı Mekke’de kılınacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.