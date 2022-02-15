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Spor Hayaller Löw, Gerçekler Lucescu!
Spor

Hayaller Löw, Gerçekler Lucescu!

Fenerbahçe'ye tarihinin en kötü dönemlerini yaşatan başkan Ali Koç'un, takımın başına geçirmesi beklenen Joachim Löw'deki kötü gelişmeler sonrası, son olarak A Milli Takımımızı küme düşüren 77 yaşındaki Lucescu'yu takımın başına getireceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 10:59:00 -
Hayaller Löw, Gerçekler Lucescu!

Ülkemizde daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Mircea Lucescu'nun adı Fenerbahçe ile anılıyor.

Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar elde eden ve takımın başına Vitor Pereira'dan sonra sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de, teknik direktör arayışları devam ediyor.

Joachim Löw, Jorge Jesus ve Cuca ile pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme, Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu da geldi.

 

Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un danışmanlarından birisi daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran ve şampiyonluklar yaşayan Rumen teknik adamı Koç'a önerdi.

Ali Koç'un bu fikir hakkında düşüncesinin henüz net olmadığı belirtilirken önceliğinin A, B ve C planı olarak belirlediği isimler olduğu öğrenildi. Eğer bu 3'lüden sonuç çıkmazsa Lucescu'nun takımın başına geçmesi için görüşmeler yapılacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 25 haftada gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı.

Sarı-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 25 müsabakada 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alıp 40 puanla 6. sırada yer alırken, geçtiğimiz sezon ise 25 haftalık periyotta 1 hafta BAY geçilirken 16 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı, 51 puanla 3. sırada konumlandı. 25 haftada 38 gol atan Kanarya kalesinde 30 gol gördü.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise bu süreçte 47 gol atarken, 26 gol yedi.

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