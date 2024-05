Hayalet uçak ANKA-3'ün en son hali görüldü: Birçok uçağı geride bıraktı... Son görüntüsü ortaya çıktı

ANKA-3’ün yeni imajında, gövde üzerinde beyaz hatlarla çevrelendiği görüldü. Bugüne kadar birden fazla test uçuşu gerçekleştirilen ANKA-3, tamamen koyu gri bir boyaya sahipti. Uçağın yeni imajına bürünmesinde, teknikten ziyade estetik amaçların etkili olduğu değerlendiriliyor.

ANKA-3 İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI

TUSAŞ’ın İnsansız Hava Araçları (İHA) ailesinin 3’üncü üyesi olan ANKA-3’ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürmüştü. Bu uçuşta 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA-3, 150 knot sürate kadar çıkmıştı. 28 Aralık sabah saat 08.38’de pisten teker kesen ANKA-3, bu ilk uçuşu sırasında touch-and-go olarak bilinen pisti pas geçme testini de gerçekleştirmişti.

Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.

ANKA-3 sistemi, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan; SOM-J, MK-82 ve Minyatür Bomba (SDB) gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.

PERFORMANS

Maksimum Seyir Hızı: 0.7 Mach

İrtifa Tabanı: 40.000 ft.

Faydalı Yük Kapasitesi: 1200 kg.

Havada Kalış: 10 saat