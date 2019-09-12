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"Hayalet ağ"da hayat veren dokunuş

Antalya Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, eğitim dalışı yaptığı sırada nadir görülen bir çift büyük ayı ıstakozunu, takıldığı "hayalet" adı verilen misina ağından kurtardı- Prof. Dr. Gökoğlu:- "Ağı olduğu gibi kayalıklardan söktük. Falezlerde nesli tükenmekte olan hayvanlar var. Hayalet ağlar bu hayvanlar için çok tehlikeli. Birkaç yıl önce nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokunun yavrusu falezlerdeki ağa takılarak hayatını kaybetmişti"

12 Eylül 2019 Perşembe 11:11
"Hayalet ağ"da hayat veren dokunuş

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "hayalet" adı verilen misina ağına takılan ender görülen bir çift büyük ayı ıstakozunu kurtararak doğal ortamına bıraktı.

Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle dönem dönem eğitim dalışı yaptıklarını söyledi.

Konyaaltı Plajı yakınındaki falezlerin altında gerçekleştirdikleri dalış sırasında bölgeye bırakılan bir ağ fark ettiklerini belirten Gökoğlu, ağın kayalıklara takılması nedeniyle balıkçı tarafından geri çekilemediğini, bu nedenle "hayalet ağ" olarak tabir edildiğini bildirdi.

Ağa takılan birçok balık ve deniz canlısının öldüğünü ifade eden Gökoğlu, misina ağların yıllarca denizde hiç bozulmadan kaldığını dile getirdi.

Bölgeden geçen deniz canlılarının bu ağlara takıldığında telef olduğunu aktaran Gökoğlu, en son dalış yaptığında ağda kıpırdayan iki büyük ayı ıstakozu olduğunu fark ettiğini kaydetti.

- "Akdeniz foku, yavrusunu falezlerdeki su altı mağaralarına bırakıyor"

Istakozların ağa dolaştığını ve çıkamadığını vurgulayan Gökoğlu, şöyle konuştu:

"Ağı yanımda getirdiğim bıçakla keserek ıstakozları kurtardım ve doğal ortamına kayalıklara bıraktım. Bu canlılar son dönemde az görülüyor ve onlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Ağı olduğu gibi kayalıklardan söktük. Falezlerde nesli tükenmekte olan hayvanlar var. Hayalet ağlar bu hayvanlar için de çok tehlikeli. Birkaç yıl önce nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokunun yavrusu falezlerdeki ağa takılarak hayatını kaybetmişti. Akdeniz foku yavrulama dönemine girdi. Bir haftadır ağı bulduğumuz bölgedeki dalışlarımızda hamile bir Akdeniz fokuyla karşılaşıyoruz. Akdeniz foku yavrusunu falezlerdeki su altı mağaralarına bırakıyor. Lütfen falez çevresine balıkçılarımız ağ atmasın. Bu hayvanlardan dünyada 500 ile 700 arasında kaldı. Antalya için büyük bir şans aslında bu foklar. Bu değerimizi korumamız gerekiyor. O nedenle daha duyarlı olmalıyız."

Eğitim dalışlarında falezler altında büyük kirlilikle de karşılaştıklarına değinen Gökoğlu, falez kayalıklarına yakın bazı bölümlerde şişelerden oluşan çöp dağları bulunduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:11
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  3. falezler
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  5. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu

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