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Havza’da İmircik Piknik Şenliği

Havza‘ya bağlı İmircik Mahallesi’nde, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde piknik şöleni düzenlendi.

13 Ağustos 2019 Salı 18:31
Havza’da İmircik Piknik Şenliği

Havza‘ya bağlı İmircik Mahallesi’nde, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde piknik şöleni düzenlendi.


İstanbul’da faaliyet gösteren İmircik Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince bu yıl ikincisi düzenlenen İmircik Piknik Şöleni, mahalle ve çevre halkının katılımıyla yapıldı. Mahalle Muhtarı Mustafa Korkmaz ise iki yıldır düzenlenen piknik ile bayramların daha güzel yaşandığına değinerek; birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Dernek Başkanı Hüseyin Korkmaz da bu yıl ikincisini düzenledikleri etkinliği geleneksel hale getirmek için çalışacaklarını belirterek, “Derneğimizin sloganı ‘Birlikte yürüyelim, izimiz yol olsun’ diyerek yola çıktık ve inşallah bu yolda bizler ve bizden sonrakiler yürümeye devam edecekler” dedi.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, Havzalıların birlik ve beraberliğine katkı verecek her türlü etkinliğe destek vermeye çalıştıklarını belirterek, “Bayramı bayram gibi yaşanan tüm İmircik halkımıza teşekkür ediyoruz. Bu program, milletimizin birlik ve beraberliğinin güzel bir örneği oldu. Tüm katılımcıların ve halkımızın Kurban Bayramını kutlarım” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Hüseyin Korkmaz ve Mahalle Muhtarı Mustafa Korkmaz, pikniğe katkılarından dolayı Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e plaket takdim ettiler.


Program piknik ağası ihalesi, çeşitli oyunlar ve etkinlikler ile piknik şöleni devam etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir pikniğe katılan aileleri ziyaret ederek bayramlaştı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 18:31
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