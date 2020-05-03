Havza virüsten arınmaya devam ediyor

SAMSUN (İHA) – Havza Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında Kazımpaşa Caddesi ve Pazar yerlerini dezenfekte etti.

Çin’de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi tarafından mahallelerde dezenfeksiyon çalışması devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’un koordinesinde devam eden ve gece yapılan çalışmalara kapsamında Kazımpaşa Caddesi ve pazar yerlerinde Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfeksiyon ekibi tarafından sokak sokak çalışma gerçekleştirildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesinin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirterek, “Halkımız evde kaldıkça salgınla mücadelede daha başarılı oluyoruz. Eminim ki kısa süre sonra halkımızın tedbirlere uyması neticesinde bu iş bitecek. Son veriler bunu ortaya koyuyor. Havza Belediyesi olarak bizler sonuna kadar mücadelenin içinde olacağız. Temizlik işlerimiz ile zabıta müdürlüğümüz çalışmalarına ve denetimlerine aralıksız devam edecek” dedi.