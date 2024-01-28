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Kobi ‘Havza OSB’ye Karadeniz’in en büyüğü olacak’
Kobi

‘Havza OSB’ye Karadeniz’in en büyüğü olacak’

Yeniakit Publisher
2024-01-28 10:46:00 -
‘Havza OSB’ye Karadeniz’in en büyüğü olacak’

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza OSB inşallah genişleme alanı çalışmaları tamamladığı zaman Karadeniz’in en büyük OSB’si olacak” dedi.

Havza Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yatırım yapmayı planlayan bir firmanın yetkilileri, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile bir araya geldi. Yatırımcı firma yetkilileri ziyarette Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş’a yapmayı planladıkları yatırım hakkında bilgiler verdi. Kaymakamı Ayvat, Havza OSB’ye gelen her yatırımcının ülke ekonomisine ve istihdama katkı anlamına geldiğini belirtti.

"Çekim merkezi oldu"

Başkan Sebahattin Özdemir ise Havza OSB’nin yatırımcılara sunmuş olduğu imkanlar ile çekim merkezi olduğunu ifade ederek, “Havza OSB inşallah genişleme alanı çalışmaları tamamladığı zaman Karadeniz’in en büyük OSB’si olacak. Yatırımcılardan gelen talepler ile bu kısa sürede gerçekleşecektir. Yatırım yapan her firmamız bölgemizin istihdam sorununun çözümüne katkı sunmakta. Hedefimiz istihdam ve istihdama dayalı göç sorununu çözmüş güçlü bir Havza” diye konuştu.

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