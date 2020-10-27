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Spor Havuzun özel kızı İrem Öztekin üniversiteli oldu
Spor

Havuzun özel kızı İrem Öztekin üniversiteli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:54:43 -
Havuzun özel kızı İrem Öztekin üniversiteli oldu

İZMİR (AA) - Down sendromlu rekortmen milli yüzücü İrem Öztekin, Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nin 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı özel yetenek sınavlarını başarı ile geçerek, "Antrenörlük Eğitimi Bölümü" öğrencisi olma hakkı kazandı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 yıl önce düzenlenen DSISO Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda kazandığı 5 madalyayla adından söz ettiren ve gençler dünya rekoru da kıran 19 yaşındaki İrem, üniversiteli olmanın heyacanını yaşadı.

İrem Öztekin'i makamında kabul eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Öztekin'in Özel Yetenek Sınavını kazandığını, Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitimine devam edeceğini aktardı.

İrem ve annesi Melek Öztekin de yaşadıkları mutluluğu dile getirerek ilgisinden ötürü Rektör Prof. Dr. Budak'a teşekkür etti.


- İrem Öztekin hakkında

11 yaşında yüzmeyi öğrenen ve kısa sürede lisanslı sporcu olan Öztekin, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun her yıl düzenlediği Bölge ve Türkiye Yüzme Şampiyonalarında "Down Sendromlu Bayanlar" dalında birçok kez birincilik elde etti.

Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı’na seçilerek yurtdışındaki yarışmalarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden 19 yaşındaki sporcu, 2017’de Fransa’da düzenlenen "Down Sendromlular Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası"nda 100 metre kelebekte 2 dakika 3 saniye 32 saliselik derecesiyle gençler dünya rekorunu kırarak altın madalyayı kazandı.





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