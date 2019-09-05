Havuzlu villasını 85 köpeğe açtı

MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yalısını, daha fazla hayvana bakmak için satarak Ortaca ilçesine yerleşen Aylin Yıldız Schwarz, satın aldığı havuzlu villada 85 köpeğe anne şefkatiyle bakıyor.

Almanya'da anestezi uzmanlığından emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen 63 yaşındaki Aylin Yıldız Schwarz, 19 yıl önce Bodrum'da satın aldığı yalıya yerleşti.

Sokakta bulduğu yaşlı, engelli ve yavru köpeklere yalısında bakmaya başlayan Schwarz, çevredekilerin şikayeti ile daha fazla hayvana bakmak için yalısını satarak Ortaca'da havuzu da bulunan bir villa aldı.

Bodrum'da baktığı 60 köpeğini de yanına alarak yeni villasına taşınan Schwarz, buradan bulduğu köpeklerle aralarında engellilerin de olduğu 85 köpeğe bakmaya başladı. Köpekler için mobilya takımı, televizyon alan Schwarz, engelli köpeklere havuzda terapi uyguluyor.

- Hayvanları sözleşme karşılığı sahiplendiriyor

Schwarz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin hepsinin beslenme ve temizlik ihtiyaçlarını tek başına karşıladığını, sağlıklarıyla ilgilendiğini söyledi.

Hamile, yaşlı, sakat ve yavru köpeklerin mağdur olmaması için çaba gösterdiğini anlatan Schwarz, "Bunlar sadece sokağa değil, barınaklara da atılan ev ortamına alışmış olan hayvanlar. Sokakta yapamazlar. Bunlara bir ev ortamı dizayn ederek yaşamlarını sürmelerini sağladım." dedi.

Güvenebileceği aileler bulduğu zaman hayvanları sahiplendirdiğini ifade eden Schwarz, sahiplenenler köpeklere bakamadıklarında, geri almak şartıyla sözleşme yaptığını vurguladı.

Sokaklarda hediye olarak alındıktan sonra terk edilmiş çok sayıda köpek bulunduğuna dikkati çeken Schwarz, "Bana 'Yalnız sıkılmıyor musun?' diye soruyorlar. Benim 85 nüfuslu bir ailem var ve onlar için 24 saat hizmete hazırım. Sokakta bulduğum köpekleri düzenli olarak veteriner kontrolden geçiriyorum. Revirde minimum 3 hafta kaldıktan sonra ev ortamına tekrar alıyorum." diye konuştu.

- Çiftliğini ve villasını hayvanlara miras bırakacak

Sokaklarda, çöplüklerde, ormanlarda aç kalan ve ölen köpekleri görünce çok üzüldüğünü vurgulayan Schwarz, villanın havuzunu tamamen terapi amaçlı dizayn ettirdiğini bildirdi.

Hayvanlarla ilgilenmenin kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Schwarz, şunları kaydetti:

"Ayakta durup hayvanı tutmam gerektiğinden suyun derinliği ona göre ayarlandı. Felç gibi rahatsızlığı bulunan köpekler kontrolüm altında her iki günde bir yarım saat yüzüyor. Hayvanları zavallı ve çaresiz görüyorum. Hayvanlar yapılan en kötü işkenceden sonra bile sahibine kuyruk sallıyor. Kin ve nefret duyguları yok. Bunun için kendimi tamamen hayvanlara adadım. Hayatım son bulduktan sonra çiftliğimi ve villamı hayvanlara miras bırakacağım."