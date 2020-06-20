Havuzdan koronavirüs bulaşır mı?

Denizden ve havuzdan korona virüsü bulaşma durumuna ilişkin çeşitli görüşler mevcut fakat hepsinin buluşma noktası ise aynı; virüsün denizden bulaşma ihtimali oldukça düşük.

Daha doğrusu düzenli olarak akan ve kendi kendini yenileyen sularda genel durum bu şekilde. Havuzlar için ise bu konuda daha çekimser kalınıyor. Korona virüsünün sudan geçme ihtimalinin düşük olmasına rağmen, havuzda yutulacak olan su, virüsü bulaştırabiliyor.

Havuzların düzenli olarak temizliğinin yapıldığından ve klorlandığından emin olmak gerekiyor. Yine de vatandaşların birkaç metre uzakta durmaları ve havuzdan sonra vakit kaybetmeden maske takmalarında fayda görülüyor.

Koronavirüsün deniz veya havuz suyundan bulaştığına dair herhangi bir bulgu olmadığını söyleyen Prof Dr. Köşgeroğlu ise şunları söyledi ve uyardı:

"Koronavirüs oda sıcaklığındaki bir suyun içinde on iki saate kadar yaşayabiliyor; kanalizasyon aracılığı ile deniz, nehir ve göllere taşınabildiği biliniyor. Denizdeki yoğun tuz ise virüsün etkisini azaltabiliyor."