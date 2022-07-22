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Yaşam Havuzda elektrik akımına kapılan otel sahibi öldü
Yaşam

Havuzda elektrik akımına kapılan otel sahibi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahibi olduğu otelin havuzunu temizlerken elektrik akımına kapılan 35 yaşındaki Soner Yıldırım hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 23:56:00 -
Havuzda elektrik akımına kapılan otel sahibi öldü

Antalya’da bir otel sahibi, havuz temizliği yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi de yaralandı.

Olay, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yıldızlı otel işletmecisi Soner Yıldırım (35), personeli Emrecan Erkan (18) ile birlikte sabah havuz temizliği yapmaya başladı. Bu esnada Yıldırım ve Erkan elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otel sahibi hayatını kaybetti

İlk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yıldırım hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Erkan’ın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Soner Yıldırım’ın cenazesinin otopsinin ardından memleketi Aksaray’da toprağa verileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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