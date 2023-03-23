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Yemek Tarifleri Havuçlu tavuk çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü tavuk çorbası tarifi:
Yemek Tarifleri

Havuçlu tavuk çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü tavuk çorbası tarifi:

Yeniakit Publisher
2023-03-23 15:48:00 -
Havuçlu tavuk çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü tavuk çorbası tarifi:

İftar sofrası için leziz bir çorba tarifi arayanlar 'Bugün ne pişirsem?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, denenmiş tam ölçülü tavuk çorbası tarifi...

Mübarek ramazan ayında sofralarda çorbalara daha çok yer veriliyor. Hem besleyici hem de hafif bir çorba tarifi arıyorsanız; işte denenmiş tam ölçülü havuçlu tavuk çorbası tarifi....

Malzemeler:

  • 1 adet tavuk but
  • 1 adet havuç
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım çay bardağı tel şehriye
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 litre su
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz
  • Yarım limonun suyu

Çorbaya başlamadan önce tavuğu güzelce yıkayın.

Yıkadığınız tavuğu tencereye alın ve üzerine 2 litre su ekleyin.

Tavuğu haşlamaya bırakın.
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Başka bir tencereye yağ alın ve sarımsağı kavurun.

Ardından rendelediğiniz havucu ve unu ekleyip kavurun.

Karışımın üzerine bir bardak sıcak su ekleyin.

Haşlanan tavuğu didikleyin.

Didiklediğiniz tavuğu ve suyu tencereye alın.

Havuç yumuşadığından şehriyeyi ekleyin.

Ocağı kapatmadan önce karabiber ve limon suyunu ekleyin.

Afiyet olsun.

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