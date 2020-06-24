Havuç nelere iyi geliyor? Havucun bilinmeyen faydaları...

Turp ailesine bağlı olan havuç, vitamin deposu olmakla birlikte sağlığa inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Özellikle A vitamini bakımından oldukça zengin olan havuç, göz sağlığına birebir gelmektedir. Kaynatılıp su halinde tüketildiğinde ise sindirime fayda sağlar. Havucun faydalarını sizler için araştırdık. İşte detaylar...

Havucun inanılmaz faydaları...

- Düzenli tüketilmesi halinde kandaki kötü kolesterolü dengeler; yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini azaltır. Yapılan birçok araştırma, havucun kalp krizi riskini en aza indirdiğini göstermiştir.

- Antiseptik özelliği olan havuç, kandaki şeker seviyesini düzenler.

- Beta karoten maddesi bakımından zengin olması ile birlikte kolon ve meme kanserini önler.

- Vitamin ve mineral deposu olan havuç, lif bakımından da oldukça zengindir. Bu özelliği ile birlikte iyi bir antioksidan olan havuç, vücuttaki hücrelerin performansını arttırır.

- Yemek sonrası yaşanan mide şişkinliğine birebir gelir.

- İçerdiği C vitamini ile birlikte bağışıklığı güçlendirirek vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- A vitamini bakımından zengin olması ile birlikte göz içindeki vitaminleri ve görme kabiliyetini arttırır. Gece körlüğü rahatsızlığının yaşanmasını önler.

- Sindirim problemlerine birebir gelir. Bağırsakların performansını arttırır, mide asidini düzenler.

- Ağız kokusu ve enfeksiyonu gibi durumların yaşanmasının önüne geçer.