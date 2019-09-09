Havran’da kedi kurtarma operasyonu Havran ilçesinde iki katlı evin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Havran ilçesinde iki katlı evin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi’nde iki katlı metruk binanın çatısındaki kediyi gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenle çatıya çıkarak kediyi kurtardı. Yapılan incelemede yara almadığı belirlenen kedi doğal ortama salındı.

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