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Biyografi Havin kim? Havin Özcan kimdir? Havin Özcan tutuklandı mı?
Biyografi

Havin kim? Havin Özcan kimdir? Havin Özcan tutuklandı mı?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona başlayan terör sempatizanları ülkeyi kaosa sürüklemenin peşinde. CHP ve HDP’nin de aktif destek verdiği provokatif eylemlere LGBT’li sapkınlar da yer almakta. Gözaltına alınanlar arasında LGBT’li sapkın Havin Özcan da yer aldı. Havin Özcan, sosyal medya üzerinden paylaştığı alçak paylaşımlar nedeniyle gündemde. Peki Havin Özcan kimdir? Havin Özcan paylaşımları ne yazdı?

Yeniakit Publisher
2021-01-08 17:52:00 - 2021-01-08 17:59:55
Havin kim? Havin Özcan kimdir? Havin Özcan tutuklandı mı?

Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen eylemlerde gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının terör örgütü MLKP, DHKP-C adına faaliyet yürüttükleri tespit edilirken, bazı göstericiler arasında ise HDPKK’lı LGBT sapkınların olduğu görülmekte. Türkiye’yi yeni bir gezi ihanetinin içerisine sürüklemek isteyen provokatörler arasında LGBT’li sapkın terör destekçisi Havin Özcan da yer aldı. Havin Özcan, Boğaziçi Üniversitesindeki rektör atanmasını bahane ederek kaosa sebebiyet veren Türkiye düşmanı, bölücü hain PKK sempatizanı Havin Özvan gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Polis tarafından gözaltına alınan provakatör Özcan, daha sonra serbest bırakıldı.

Havin Özcan kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen rektör Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto gösterileri nedeniyle gözaltına alınan Havin Özcan isimli öğrenci serbest bırakıldı. Süper Haber’de yer alan habere göre, Sosyal medya hesabından terör örgütüne verdiği desteği açıkça belli eden ve PKK'lılar tarafından katledilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu hakkında yazdığı iğrenç tweetler de ortaya çıktı.

Havin Özcan isimli üniversite öğrencisi, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılan Özcan, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulunarak yeni bir provokasyonun peşinde koştu. Serbest bırakılan Havin Özcan'ın sosyal medya hesabında ise terör örgütü lehine birçok paylaşımın olduğu görüldü. "Kürdistan, faşist Türk burjuvazisinin mezarı olacak" mesajını paylaştığı görülen Özcan'ın, 'Bayrağımız var' diyerek LGBTİ ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı paylaştığı görüldü. 

Özcan'ın bir başka tweetinde ise PKK destekçileri tarafından katledilen Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu ile ilgili ahlaksızca ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Tweetler paylaşan Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan, PKK propagandaları ortadayken bu provokatörün neden serbest bırakıldığını sorgularken, pek çok isim tepkisini dile getirdi.

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