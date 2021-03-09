HAVELSAN, Türkiye’nin yeni denizaltılarının “kalplerini” tamamladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yürüttüğü proje kapsamında HAVELSAN mühendisleri tarafından özgün olarak geliştirilen Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi’nin (DBDS) 6’ncı ve son ürünü, TCG Selmanreis denizaltısına monte edilmek üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığına sevk edildi. Üretim ve fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanan son ürününün teslimatıyla yeni tip denizaltıların kalbi olarak nitelendirilen sistemlerin tamamı Türk donanmasına teslim edilmiş oldu. Sistem sayesinde Reis sınıfı denizaltıların daha emniyetli seyir yapması ve harekat görevlerini en etkin şekilde icra etmesi mümkün olacak. HAVELSAN, söz konusu denizaltı projesine, Savaş Yönetim Sistemi kapsamında 9 iş paketi ve Mk 48 torpido entegrasyonu ile de yerli katkı sağlıyor. Denizaltılar tamamlandığında savaş yönetim, bilgi dağıtım ve torpido atış kontrol sistemleri gibi kritik bileşenlerde HAVELSAN mühendislerinin imzası olacak. Projede sağlanan tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde, Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi’nde kritik harp sistemleri için hızlı ve yedekli bilgi dağıtımını sağlayan DBDS çözümünün kullanılması hedefleniyor. Bu sayede MİLDEN Projesi’nde Denizaltı Savaş Sistemi entegrasyonunda önemli kolaylık ve tasarruflar sağlanması bekleniyor