Havelsan F-35 için kolları sıvadı

HAVELSAN, projede, tesisleri; uçak üreticisi Lockheed Martin firmasının belirlediği isterler doğrultusunda hazırlayacak ve anahtar teslim olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunacak. Proje kapsamında; Entegre Eğitim Tesisi, uçak bakım hangarları, filo karargâh binaları, uçak sığınakları, lojistik tesisler, sosyal tesisler ve depolar gibi 26 ayrı binanın inşaat, modifikasyon, tefrişat ve bilgi-işlem altyapısı tesis edilmesi işleri gerçekleştirilecek. Bu binaların toplam büyüklüğü, yaklaşık 90.000 metrekare.

İnşaat tamamlandığında, kritik tesisler, Lockheed Martin tarafından akredite edilecek ve akreditasyonu kabul edilen tesisler, hizmete girecek.

F-35 pilotlarının eğitim alacağı simülatörler, Lockheed Martin tarafından sağlanacak ve inşaatı devam eden entegre eğitim tesisinde bulunan, tam görev simülatörü odalarına entegre edilecek. HAVELSAN, simülatörlerin entegrasyon faaliyetlerinde de görev alacak ve daha sonrasında, lojistik destek faaliyetlerini sağlayacak.

Projede, tesislerin altyapı ve üstyapılarına yönelik inşaat projelerinin tasarımı tamamlandı. Hâlen, inşaat yapım faaliyetleri devam ediyor.

HAVELSAN DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK

Malatya’da kurulacak F-35 simülatörlerinin, Hv.K.K.lığının mevcut simülatörleri ile entegre edilmesi de planlanıyor. Ayrıca, tesisin, Orta Doğu’nun en büyük entegre eğitim tesisi olması ve dost ülke pilotlarına eğitim vermesi de hedefler arasında yer alıyor. Böylece, üretiminin yanı sıra ömür devrinin tüm aşamalarında, program ortağı ülkelerin iş birliği ile ilerleyecek olan F-35 programında, Türkiye’nin, eğitim alanında da pay sahibi olması sağlanacak.

Türkiye’de, savunma ve havacılık alanında, simülasyon ve eğitim teknolojileri mükemmeliyet merkezi olan HAVELSAN, bu çalışmalarda da rol almaya hazır. Firma, Hv.K.K.lığı için, daha önce F-16 Simülatörü Tedariki (F16SİM) Projesi’ni gerçekleştirmiş ve F-16 Simülatör Eğitim Merkezlerini, yine anahtar teslim modeli ile kullanıma sunmuştu. F-16 uçaklarına yönelik Tam Görev Simülatörü (TGS), Silah Taktik Eğiticisi (STE), İleri Hava Kontrolörü (İHK) Simülatörü, Dibrifing Sistemi ve Taktik İzleme Merkezi (TİM)’nden oluşan bu eğitim merkezleri, başarıyla hizmet vermeye devam ediyor.

(MSI Dergisi)