HAVELSAN çeyrek asırlık logosunu yeniledi

Logo değişikliği, HAVELSAN Merkez Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen lansmanla kamuoyuna duyuruldu. Tören, HAVELSAN sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.



Yeni bir vizyon, strateji ve teknoloji aklının olmazsa olmazının, yepyeni bir yüz ve marka kimliği olduğunu belirten HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, logo değişiminin, HAVELSAN’ın teknolojik dönüşümünün ve vizyonunun bir parçası olduğunu dile getirdi.



HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker ise “Dünümüzü unutmadan, çizgimizi bozmadan, geçmişimizden aldığımız ilham ve deneyimle çağın gereksinimleri için çalışıyor, büyük bir inanç ve verimlilikle yarınları kodluyoruz” dedi.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise “Türk savunma sanayinin önemli aktörlerden biri olan HAVELSAN’ın yaklaşık çeyrek asırlık logosunun değişimi bir anlamda; salgınla mücadele edilen şu dönemde sektörümüzün kararlılıkla çalışmaya devam ettiğinin ve edeceğinin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.