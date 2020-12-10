  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi HAVELSAN çeyrek asırlık logosunu yeniledi
Ekonomi

HAVELSAN çeyrek asırlık logosunu yeniledi

Savunma, simülasyon, bilişim, ülke güvenliği ve siber güvenlik alanlarında 1982’den beri faaliyet gösteren HAVELSAN, yaklaşık çeyrek asırdır kullandığı logosunu değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:58:00 -
HAVELSAN çeyrek asırlık logosunu yeniledi

Logo değişikliği, HAVELSAN Merkez Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen lansmanla kamuoyuna duyuruldu. Tören, HAVELSAN sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Yeni bir vizyon, strateji ve teknoloji aklının olmazsa olmazının, yepyeni bir yüz ve marka kimliği olduğunu belirten HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, logo değişiminin, HAVELSAN’ın teknolojik dönüşümünün ve vizyonunun bir parçası olduğunu dile getirdi. 

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker ise “Dünümüzü unutmadan, çizgimizi bozmadan, geçmişimizden aldığımız ilham ve deneyimle çağın gereksinimleri için çalışıyor, büyük bir inanç ve verimlilikle yarınları kodluyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise “Türk savunma sanayinin önemli aktörlerden biri olan HAVELSAN’ın yaklaşık çeyrek asırlık logosunun değişimi bir anlamda; salgınla mücadele edilen şu dönemde sektörümüzün kararlılıkla çalışmaya devam ettiğinin ve edeceğinin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız
Dünya

İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ile çeşitli ortaklık kurma hedeflerinin olduğunu söyledi...
Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti

Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti
Erdoğan'ın sözleri sonrası Aliyev kendini gülmekten alamadı
Gündem

Erdoğan'ın sözleri sonrası Aliyev kendini gülmekten alamadı

Bakü'de iki ülke arasındaki anlaşmalar için düzenlenen imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'ın devlet o..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay