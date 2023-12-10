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Yerel Havaya ateş açan 3 magandayı polis yakaladı
Yerel

Havaya ateş açan 3 magandayı polis yakaladı

Yeniakit Publisher
2023-12-10 03:52:00 -
Havaya ateş açan 3 magandayı polis yakaladı

Aksaray’da otomobille seyir halinde iken tabancayla havaya rastgele ateş açan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Tacin Mahallesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, seyir halindeki 68 KH 525 plakalı otomobilden, havaya rastgele tabancayla 3 el ateş açıldığını görüp, aracı durdurdu. Otomobildeki inen Salih A. (28), Ramazan A. (38) ve Ferhat K. (31) kendilerini durduran ekiplere mukavemet gösterirken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 3 kişi gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemede ise 3 adet boş kovan bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişinin yapılan testinde, alkollü oldukları belirlendi. 3 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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