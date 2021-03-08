Havalimanlarında şubatta 5.4 milyon yolcu ağırlandı

Yakup Sarıçiçek

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen ay havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 45 bin 694, dış hatlarda 16 bin 927’ye ulaştı. Üst geçişlerle beraber toplam 75 bin 34 uçak trafiği gerçekleşti.

Trafik yoğunlaştı

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 722 bin 311, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 668 bin 444 oldu. Direkt transitle birlikte 5 milyon 392 bin 419 yolcuya hizmet verildi. Havalimanları yük trafiği iç hatlarda 38 bin 302 ton, dış hatlarda 147 bin 758 ton, toplamda ise 186 bin 60 ton olarak açıklandı. İstanbul Havalimanı’nda 1 milyon 647 bin 756 yolcuya hizmet verildi. Havalimanında şubat ayında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 882, dış hatlarda 10 bin 9 olmak üzere toplamda 13 bin 891’i buldu. İç hatlarda 459 bin 53, dış hatlarda 1 milyon 188 bin 703 olmak üzere toplamda 1 milyon 647 bin 756 yolcu konuk edildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği Atatürk Havalimanı’nda şubatta 2 bin 846 uçak trafiği gerçekleşti.

Veriler iç açıcı

2021’in ilk iki ayı ele alındığında ise havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 85 bin 749, dış hatlarda 36 bin 699 oldu. Üst geçişlerle beraber toplam 148 bin 768 uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 7 milyon 88 bin 345’e, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 526 bin 756’ya dayandı. Bu dönemde direkt transitle beraber toplam 10 milyon 619 bin 871 yolcuya hizmet verildi.