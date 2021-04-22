  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Havalimanlarımız 73 milyon yolcuya hizmet verdi
Ekonomi

Havalimanlarımız 73 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin Covid-19’a rağmen havacılık alanında başarılı bir grafik ortaya koyduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:22:00 -
Havalimanlarımız 73 milyon yolcuya hizmet verdi

Ülkede ilk vakanın görüldüğü günden 15 Nisan’a kadar havalimanlarında yaklaşık 73 milyon yolcuya hizmet verildiğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “15 Nisan’a kadar iç hatta 46 milyon 554 bin 405 yolcu, dış hatta 26 milyon 269 bin 303 yolcu olmak üzere toplamda 72 milyon 823 bin 708 yolcu hava yolunu tercih etti. Aynı dönemde havalimanlarında iç hatta 578 bin 159, dış hatta 256 bin 376, toplamda ise 834 bin 535 uçak trafiği gerçekleşti. Aldığımız önlemler sayesinde pandemi dönemi başarılı bir şekilde yönetildi. Avrupa dikkate alındığında yolcu sayısı ve uçak trafiği sıralamasında İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları (THY) birinciliği kimseye bırakmadı. Havalimanlarımız dünya devletlerini geride bıraktı.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 diziyle ilgili bomba detay! ‘İmkansız değil ama…’
Medya

3 diziyle ilgili bomba detay! ‘İmkansız değil ama…’

TRT’de reytinglerde üst seviyelerde olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili dikkat çeken yorum geldi.
Ültimatomu hazmedemedi!
Dünya

Ültimatomu hazmedemedi! "Rusya ile böyle bir üslup kabul edilemez"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çekya’nın Rusya’ya verdiği ültimatoma değinerek, "Rusya ile böyle bir üslup kabul edileme..
81 ile gönderildi! 23 Nisan genelgesi: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Gündem

81 ile gönderildi! 23 Nisan genelgesi: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdiği bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay