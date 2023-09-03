  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Havalimanında panik anları Korku dolu anlar böyle kaydedildi
Dünya

Havalimanında panik anları Korku dolu anlar böyle kaydedildi

Yeniakit Publisher
2023-09-03 10:36:00 -

Los Angeles Havalimanı'nda bomba alarmı verildi. Korku dolu anlar yolcular tarafından böyle kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles Havalimanı Tom Bradley Dış Hatlar Terminali'nde bomba alarmı verildi.

CBS'nin haberine göre, bomba ihbarı yapılan Dış Hatlar Terminali güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildi.

İhbar nedeniyle terminal uçuşlara kapatılırken yapılan polis kontrollerinde bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

 

Ayrıntılar geliyor...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23