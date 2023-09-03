Havalimanında panik anları Korku dolu anlar böyle kaydedildi
Los Angeles Havalimanı'nda bomba alarmı verildi. Korku dolu anlar yolcular tarafından böyle kaydedildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles Havalimanı Tom Bradley Dış Hatlar Terminali'nde bomba alarmı verildi.
CBS'nin haberine göre, bomba ihbarı yapılan Dış Hatlar Terminali güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildi.
İhbar nedeniyle terminal uçuşlara kapatılırken yapılan polis kontrollerinde bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.
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