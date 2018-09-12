Havalimanında MİT operasyonu! PKK kritik ismi yakalandı
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ortak operasyona imza atan MİT ve polis, PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü ve derneklerinde yönetici olduğu ileri sürülen şüpheliyi yakaladı.12 Eylül 2018 Çarşamba 21:46
Alınan bilgiye göre, MİT İzmir Bölge Başkanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya'daki dernekleri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ileri sürülen D.Ç'nin, İzmir'den Avusturya'ya yolculuk etmek için Adnan Menderes Havalimanı'na gideceğini tespit etti.
OPERASYONLA YAKALANDI
Bunun üzerine havalimanı çevresinde önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlı kadını düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan D.Ç, sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Konuya ilişkin tahkikatın çok yünlü devam ettiği bildirildi.
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