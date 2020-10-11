Havalimanı sayısını 56’ya yükselttik

Karaismailoğlu, “Hamdolsun, 2002-2020 döneminde bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 27 bin 700 kilometreye yükselttik. Tünel uzunluğunu 50 kilometreden 525 kilometreye, havalimanı sayısını ise 26’dan 56’ya çıkarttık” ifadelerini kullandı.



Hakkari’de konuşan Karaismailoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu gibi pek çok dev projeyi tamamladıklarını da belirtti.



Yolcu trafiği arttı



Hakkari’nin ulaşım altyapısının gelişmesi için çok önemli projeleri devreye aldıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehre 4 milyar 355 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Hakkari’ye 18 senede 95 kilometre yeni bölünmüş yol inşa ettik. Toplam tutarı 5 milyar 114 milyon liraya varan 16 projemiz için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2015’te açılışını gerçekleştirdiğimiz Selahaddin Eyyubi Havalimanı’yla Hakkarili kardeşlerimizi layık olduğu yere, göklere taşıdık. Bu havalimanının yapımını engellemek için çok saldırı yapıldı. İstiyorlardı ki Hakkarili kardeşim buraya sıkışıp kalsın. Halbuki havalimanının inşasını engellemeye çalışmak Hakkari’ye ve burada yaşayanlara en büyük ihanetti. Ama biz korkmadık, tehditlere kulak asmadık. Bu havalimanı Hakkarili kardeşime lazımdı. Hamdolsun, biz havalimanını tamamladık ve Hakkarili vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çok şükür 2015’te 20 bin olan yolcu trafiği de 2019’da 180 bini geçti.”