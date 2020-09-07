Havalimanı Metrosu’nda ilk tren raylara indi

İlk tren setinin imalatlarının tamamlandığını ve raylara indirildiğini belirten Karaismailoğlu, “120 kilometre hız yapabilecek Türkiye’nin en hızlı metrosunda kullanılacak tren setleri bu ay birleştirilerek performans testlerine başlanacak” bilgisini paylaştı.

120 kilometre/saat hıza uygun

Karaismailoğlu, tüm kesimleri tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı’na ulaşım altyapısını en iyi şekilde kurduklarına işaret ederek, 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu inşasında önemli bir aşamaya geldiklerini kaydetti. 9 istasyondan oluşan dev projenin 7 gün 24 saat 3 vardiya esasına dayalı olarak inşa edildiği bilgisini veren Karaismailoğlu, iki yıl gibi kısa sürede büyük yol aldıklarını vurguladı. Havalimanına ulaşımı neredeyse yarım saate düşürecek projede kullanılacak tren setlerinden ilkinin imalatlarının tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, “Tüm metrolarda maksimum hız saatte 80 kilometre iken Türkiye’de ilk kez bu metro sisteminin yanı sıra ilkinin imalatını tamamladığımız bu tren setlerimiz de 120 kilometre/saat hıza uygun yapıldı” ifadesini kullandı.

Yıl sonuna kadar 10 set raylara inecek

İlk tren setinin, metro hattına Göktürk-Kağıthane hattındaki şafttan raylara indirildiğini aktaran Karaismailoğlu, tren setlerinin hattın bakım merkezinde bu ay içinde birleştirileceğini ve performans testlerine başlanacağını, yıl sonuna kadar da 10 tren setinin imalatlarının tamamlanarak raylara indirileceğini bildirdi. Hattın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye’de ilk defa bir metro projesinde 10 kazı makinesinin aynı anda kullanıldığı bilgisini veren Karaismailoğlu, “Yapım aşamasında olduğu gibi sürücüsüz trenlerimiz, saatte 120 kilometrelik hızla metro hız rekorunu da kıracaklar” dedi.