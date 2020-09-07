  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Havalimanı Metrosu’nda ilk tren raylara indi
Ekonomi

Havalimanı Metrosu’nda ilk tren raylara indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu’nda ilk trenin raylara indirildiğini ve setlerin bu ay birleştirilerek performans testlerine başlanacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 09:41:00 -
Havalimanı Metrosu’nda ilk tren raylara indi

İlk tren setinin imalatlarının tamamlandığını ve raylara indirildiğini belirten Karaismailoğlu, “120 kilometre hız yapabilecek Türkiye’nin en hızlı metrosunda kullanılacak tren setleri bu ay birleştirilerek performans testlerine başlanacak” bilgisini paylaştı.

120 kilometre/saat hıza uygun

Karaismailoğlu, tüm kesimleri tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı’na ulaşım altyapısını en iyi şekilde kurduklarına işaret ederek, 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu inşasında önemli bir aşamaya geldiklerini kaydetti. 9 istasyondan oluşan dev projenin 7 gün 24 saat 3 vardiya esasına dayalı olarak inşa edildiği bilgisini veren Karaismailoğlu, iki yıl gibi kısa sürede büyük yol aldıklarını vurguladı. Havalimanına ulaşımı neredeyse yarım saate düşürecek projede kullanılacak tren setlerinden ilkinin imalatlarının tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, “Tüm metrolarda maksimum hız saatte 80 kilometre iken Türkiye’de ilk kez bu metro sisteminin yanı sıra ilkinin imalatını tamamladığımız bu tren setlerimiz de 120 kilometre/saat hıza uygun yapıldı” ifadesini kullandı.

Yıl sonuna kadar 10 set raylara inecek

İlk tren setinin, metro hattına Göktürk-Kağıthane hattındaki şafttan raylara indirildiğini aktaran Karaismailoğlu, tren setlerinin hattın bakım merkezinde bu ay içinde birleştirileceğini ve performans testlerine başlanacağını, yıl sonuna kadar da 10 tren setinin imalatlarının tamamlanarak raylara indirileceğini bildirdi. Hattın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye’de ilk defa bir metro projesinde 10 kazı makinesinin aynı anda kullanıldığı bilgisini veren Karaismailoğlu, “Yapım aşamasında olduğu gibi sürücüsüz trenlerimiz, saatte 120 kilometrelik hızla metro hız rekorunu da kıracaklar” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhtar, belediyeye çalışanını rehin aldı! Adana'da ilginç olay
Yerel

Muhtar, belediyeye çalışanını rehin aldı! Adana'da ilginç olay

Adana’da bir muhtar, belediyede greyder operatörü olarak çalışan şahsı rehin aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkiler..
Yunan vekilden içimizdeki hazımsızları kızdıracak sözler
Dünya

Yunan vekilden içimizdeki hazımsızları kızdıracak sözler

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik hakkında açıklamalarda bulunan Yunan Milletvekili Liana Kanelli, Yunanistan'ın ölümcül hatalar ya..
Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap
Gündem

Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap

Manisa’da yaşayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı’ndan tarihi evini satın almak isteyen Yunanlıya tokat gibi cevap geldi.
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı