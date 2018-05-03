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Havale nöbeti hakkında bilmeniz gerekenler

Özellikle yeni anne-baba olan bireyler çocuklarının ateşi konusunda tedirgindirler. Ateşin havaleye çevirdiği halk arasında meşhur bir bilgi olduğundan havale, ebeveynleri hayli endişelendirir. Havale hakkında bildiklerinizi bu yazı ile gözden geçirin!

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:15
Havale nöbeti hakkında bilmeniz gerekenler

HAVALE GEÇİRMEDEN ÖNCE

İlk olarak ateş yükselir, genellikle çocuğun ateşi 38 dereceyi geçince tehlike çanları çalmaya başlar. Yüksek ateşle birlikte gözler belli bir noktaya dikilir. Çocuğun bedeninde kasılmalar görülür, vücudunu titreme alır. Bazı durumlarda çocuk idrarını salabilir. Dişler kenetlenir, ağızdan salya-köpük gelebilir. Çocuk vücudunun kontrolünü kaybeder.

HAVALE ATEŞİ KAÇ DERECEDİR?

Her çocuğun ateşe direnci farklı, bedenler 38 dereceye dayanamazken bazı bedenlere 40 derece bile dayanılabilir bir derece olabilir. Alt sınır 38-38.5 derecedir. Vücut ateşi 37.3 dereceden sonra hızla yükseliyorsa havale tehlikesi yaklaşmakta. Özellikle ateşe duyarlı ve ailesel yatkınlığı olan çocuklarda ateşin 38 derecenin üstüne çıkmasıyla havale kaçınılmaz. Çocuğunuz bu özellikler sahipse hemen harekete geçin. İlk olarak yapmanız gereken çocuğun, bebeğin ateşini düşürmeye çalışmak. Ateşi düşürmek için ne soğuk ne sıcak ılık bir duş aldırmanız lazım. Ayrıca çocuğun üzerini ince giydirmelisiniz, eğer ateş düşmüyorsa belli aralıklarla kıyafetlerini çıkarabilirsiniz. Yine de düşmediyse ateş düşürücü şuruplar verebilirsiniz.

HAVALE ESNASINDA YAPILMASI GERKENLER?

Yüksek ateşi bir türlü düşüremediyseniz, çocuğunuzun havale geçirdiğinden şüpheleniyorsanız, ilk yapmanız gereken şey sakin olmak. Eğer siz de telaşlanırsanız çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanırsınız. Çocuk bilincini kaybettiyse kendine ve çevresine zarar verme ihtimali olabilir. Tehlikeli nesneleri etrafından alarak buna engel olabilirsiniz. Bir anlığına dahi çocuğun yalnız bırakılmaması gerekir. Bu gibi durumlarda çok sık karşılaşılan solunum problemine karşı önlem almalısınız. Özellikle dilin arkaya kaçma ihtimalini göz önünde bulundurarak çocuğu sizin kontrolünüzde uygun pozisyonda yatırmalısınız. Dizinizin üzerine veya bir yastık desteğiyle ağzı aşağıya gelecek şekilde yatırırsanız dilin geriye kaçmasını önlemiş olursunuz. Ayrıca ağzından gelen salya ve tükürük de solunum yolunu tıkayabilir, buna da dikkat etmelisiniz. Doğru pozisyonda yatırdığınızdan eminseniz giysilerini gevşeterek rahatlamasını sağlayın. Bedeninin kontrolünü kaybettiği için farklı hareketler yapabilir, kesinlikle engel olmaya çalışmayın. Çünkü vücudunun kontrolü kendinde olmadığından istem dışı hareketler yapıyor. Kilitlenen dişleri ve çenesini zorla açmaya çalışmayın, istemeden de olsa ona zarar verebilirsiniz. Sakın ve sakın kalp masajı ve suni solunum yapmaya çalışmayın, buna ihtiyacı yok zaten. Ve unutmayın!!! Uzun süre devam eden bir durum değildir. Nöbet 3-5 dakikadan fazla sürmüşse doktorunuza başvurun. Aksi halde kısa süreli havalelerde çocuk kendini toparlayacaktır. Yine de anne babaların aklında soru işareti kalabilir. İçiniz rahat etsin istiyorsanız çocuk nöroluğundan destek alabilirsiniz.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 21:15
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  2. havale ateşi
  3. Havale belirtileri nelerdir?
  4. çocuk sağlığı

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