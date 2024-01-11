  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alay eder gibi açıklama yaptılar: CHP'li belediyede çamurlu su rezaleti!

Murat Kurum'da bomba müjde! CHP'nin kalesi sevinçten uçuyor

Uçakta büyük kriz! Oksijen azaldı, milli futbolcular bayıldı

Türkiye'den İsrail'e giden gemi sayısı ortaya çıktı! Duyan çok şaşıracak

Türkiye'nin petrolüne saldırı mı? Tankerle bağlantı kesildi

ABD'li banka dolar tahminini apar topar güncelledi! Yatırımcılara Türk Lirası için gönderdikleri mesaj ortaya çıktı

Bu akşam herkes Akit TV'ye

Portakal'dan olay Savaş talebi: O ankete isyan etti: Siz tarih marih yazamazsınız! Siz bu kafayla giderseniz...

Önce tünele çekti sonra pusuya düşürdü: İşte İsrail askerlerinin tuzaktaki anları...

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe
Ekonomi Havaların soğumasıyla balık fiyatları...
Ekonomi

Havaların soğumasıyla balık fiyatları...

Yeniakit Publisher
2024-01-11 17:12:00 -
Havaların soğumasıyla balık fiyatları...

Satışlarının geçen seneye göre daha fazla olduğuna dikkat çeken balıkçılar, tezgâhta yaklaşık 30 çeşit balık bulunduğunu ancak hamsi, istavrit, uskumru ve alabalık gibi çeşitlerin daha çok satıldığına dikkat çekti.

Satışlarının geçen seneye göre daha fazla olduğuna dikkat çeken balıkçılar, tezgâhta yaklaşık 30 çeşit balık bulunduğunu ancak hamsi, istavrit, uskumru ve alabalık gibi çeşitlerin daha çok satıldığına dikkat çekti.

Denizlerdeki balık sezonu hareketliliği, tezgâhlarda balık bolluğuna neden oldu.

Havaların soğumasıyla balığa ilginin artması esnafın yüzünü güldürüyor.

1 Eylül'de sona eren balık avı yasağının ardından Malatya'daki balıkçı tezgâhlarında balık bolluğu yaşanıyor. Birçok balık çeşidinin yer aldığı tezgâhlarda; fiyatlar 100 ila 400 arası değişiyor.

Konuyla ilgili İLKHA muhabirine konuşan balıkçı esnafı Serhan Tutar, tezgahlarında yaklaşık 30 çeşit balık bulunduğu ancak en çok hamsi, istavrit, uskumru ve alabalık gibi çeşitlerinin satıldığını belirterek, fiyatlarda ise geçene seneye göre çok fazla artış yaşanmadığını söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Fiyatlar 100 ila 400 TL arası değişiyor"

Yaklaşık 9 yıldır baba mesleği olan balık işini yaptığını söyleyen Tutar, "Genelde deniz ürünlerini satıyoruz. Hafta sonu çeşitlerimiz daha artmakta. Tezgahımızda sürekli 25-30 çeşit bulunuyor. Günlük taze balık satmaya çalışıyoruz. Geçen seneye göre tabii fiyat artışları var ama fazla bir artış yok. Geçen sene 110 TL'ye sattığımız uskumruyu bu sene 130 TL'den satıyoruz. Aynı şekilde hamsi geçen sene 100 TL iken bu sene 125 TL, istavrit yine aynı şekilde. Alabalık yüz yirmi liraya satıyorduk. Bu sene 150 TL. Bu şekilde satışlarımız devam ediyor. Fiyatlar çeşitlerin bolluğuna göre 100 ila 400 TL arası değişiyor." diye kaydetti.

"Satışlarımız iyi hatta geçen senenin üzerinde"

Tutar, "Çok şükür satışlar iyi bir sıkıntı yok. Hatta geçen senenin üzerinde. Elimizde fazla bir şey kalmadığı için (deprem nedeniyle) maalesef bu sene insanlar yemek yemekle mutlu oluyor. Tezgâhta; hamsi, istavrit, deniz çuprası, deniz levreği, kaya levreği, palamut, alabalık, somon, çupra hemen hemen bütün çeşitleri bulundurmaya çalışıyoruz. En çok ağırlıkta satılan 4 çeşit var. Hamsi, istavrit, uskumru ve alabalık. Bunlar daha çok tüketiliyor. Ve sürekli bulunduruyoruz." dedi. (İLKHA)

108 dolar maaş almak mı sefalet 566 dolar almak mı? Sefil Mahfi’ye sefalet dersi
108 dolar maaş almak mı sefalet 566 dolar almak mı? Sefil Mahfi’ye sefalet dersi

Gündem

108 dolar maaş almak mı sefalet 566 dolar almak mı? Sefil Mahfi’ye sefalet dersi

Cem Küçük emekli maaşlarıyla ilgili kahreden haberi verdi! Bakanın ekibinden bilgi alıp duyurdu
Cem Küçük emekli maaşlarıyla ilgili kahreden haberi verdi! Bakanın ekibinden bilgi alıp duyurdu

Ekonomi

Cem Küçük emekli maaşlarıyla ilgili kahreden haberi verdi! Bakanın ekibinden bilgi alıp duyurdu

Memur maaşları nasıl hesaplanacak? Uzman isim merak edilen soruya cevap verdi
Memur maaşları nasıl hesaplanacak? Uzman isim merak edilen soruya cevap verdi

Ekonomi

Memur maaşları nasıl hesaplanacak? Uzman isim merak edilen soruya cevap verdi

AK Parti'den emekli maaşı bombası
AK Parti'den emekli maaşı bombası

Ekonomi

AK Parti'den emekli maaşı bombası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23