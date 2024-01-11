Havaların soğumasıyla balık fiyatları...

Satışlarının geçen seneye göre daha fazla olduğuna dikkat çeken balıkçılar, tezgâhta yaklaşık 30 çeşit balık bulunduğunu ancak hamsi, istavrit, uskumru ve alabalık gibi çeşitlerin daha çok satıldığına dikkat çekti.

Denizlerdeki balık sezonu hareketliliği, tezgâhlarda balık bolluğuna neden oldu.

Havaların soğumasıyla balığa ilginin artması esnafın yüzünü güldürüyor.

1 Eylül'de sona eren balık avı yasağının ardından Malatya'daki balıkçı tezgâhlarında balık bolluğu yaşanıyor. Birçok balık çeşidinin yer aldığı tezgâhlarda; fiyatlar 100 ila 400 arası değişiyor.

Konuyla ilgili İLKHA muhabirine konuşan balıkçı esnafı Serhan Tutar, tezgahlarında yaklaşık 30 çeşit balık bulunduğu ancak en çok hamsi, istavrit, uskumru ve alabalık gibi çeşitlerinin satıldığını belirterek, fiyatlarda ise geçene seneye göre çok fazla artış yaşanmadığını söyledi.

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"Fiyatlar 100 ila 400 TL arası değişiyor"

Yaklaşık 9 yıldır baba mesleği olan balık işini yaptığını söyleyen Tutar, "Genelde deniz ürünlerini satıyoruz. Hafta sonu çeşitlerimiz daha artmakta. Tezgahımızda sürekli 25-30 çeşit bulunuyor. Günlük taze balık satmaya çalışıyoruz. Geçen seneye göre tabii fiyat artışları var ama fazla bir artış yok. Geçen sene 110 TL'ye sattığımız uskumruyu bu sene 130 TL'den satıyoruz. Aynı şekilde hamsi geçen sene 100 TL iken bu sene 125 TL, istavrit yine aynı şekilde. Alabalık yüz yirmi liraya satıyorduk. Bu sene 150 TL. Bu şekilde satışlarımız devam ediyor. Fiyatlar çeşitlerin bolluğuna göre 100 ila 400 TL arası değişiyor." diye kaydetti.

"Satışlarımız iyi hatta geçen senenin üzerinde"

Tutar, "Çok şükür satışlar iyi bir sıkıntı yok. Hatta geçen senenin üzerinde. Elimizde fazla bir şey kalmadığı için (deprem nedeniyle) maalesef bu sene insanlar yemek yemekle mutlu oluyor. Tezgâhta; hamsi, istavrit, deniz çuprası, deniz levreği, kaya levreği, palamut, alabalık, somon, çupra hemen hemen bütün çeşitleri bulundurmaya çalışıyoruz. En çok ağırlıkta satılan 4 çeşit var. Hamsi, istavrit, uskumru ve alabalık. Bunlar daha çok tüketiliyor. Ve sürekli bulunduruyoruz." dedi. (İLKHA)