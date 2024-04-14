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Yerel Havaların ısınmasıyla çocukların ölümle dansı başladı!
Yerel

Havaların ısınmasıyla çocukların ölümle dansı başladı!

Yeniakit Publisher
2024-04-14 12:25:00 -
Havaların ısınmasıyla çocukların ölümle dansı başladı!

Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte çocuklar serinlemek için Seyhan Nehri'ne atlamaya başladı.

Adana’da havaların ısınmasıyla birlikte çocukların serinlemek için köprüden Seyhan Nehrine atladığı görüldü.

Her yıl serinlemek için yaklaşık 30 kişinin boğulduğu Adana’da havaların ısınmasıyla birlikte tehlikeli serinlik başladı. Özellikle çocuklar serinlemek için sulama kanallarına ve Seyhan Nehrine girmeye başladı. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar bir de köprüden çok yüksekten nehre atlayarak tehlikeyi iki kadına çıkardı. Herkesin şaşkın bakışı arasında çocuklar köprünün en üst seviyesine çıkıp oradan nehre atladı. Sürekli nehre atlayan çocuklar ölüme meydan okurcasına bunu tekrar tekrar denedi. Adana’da son 10 yılda serinlemek isteyen yaklaşık 300 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

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