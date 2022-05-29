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Dünya Havalandıktan kısa süre sonra... O ülkede uçak kayboldu!
Dünya

Havalandıktan kısa süre sonra... O ülkede uçak kayboldu!

Hırvatistan'da sabah saatlerinde Split kentinden havalanan "Cessna 182" tipi küçük uçağın kısa süre sonra kaybolduğu duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 20:48:00 -
Havalandıktan kısa süre sonra... O ülkede uçak kayboldu!

Hırvatistan'da sabah saatlerinde Split kentinden havalanan "Cessna 182" tipi küçük uçağın kısa süre sonra kaybolduğu açıklandı.

Hırvatistan Arama Kurtarma Dairesinden (HGSS) yapılan açıklamada, Split'ten havalanan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu uçağın radardan çıktığı ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, HGSS'den 100 kişilik ekibin uçağın kaybolduğu mevkide bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın Almanya'ya gitmek üzere havalandığı kaydedildi.

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