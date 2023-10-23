Havai fişek derbi iptal ettirdi
Olympiakos-Panathinaikos derbisi, Panathinaikos forması giyen Juankar'ın kafasına havai fişek isabet etmesi nedeniyle ertelendi.
Yunanistan'da ligin 8. haftasında Olympiakos ile Panathinaikos'u karşı karşıya getiren derbi maç yarıda kaldı.
Panathinaikos, Georgios Vagiannidis'in 28. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Olympiakos, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Mady Camara ile beraberlik golünü buldu.
Bu dakikadan sonra sahaya atılan havai fişeklerden biri kenarda ısınan Panathinaikoslu Juankar'a isabet etti. Yaşanan olayın ardından 49. dakikada derbi yarıda kaldı ve tatil edildi.
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