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Teknoloji Havadaki dengeleri değiştirecek... AKINCI TİHA'yı yakın takibe aldılar
Teknoloji

Havadaki dengeleri değiştirecek... AKINCI TİHA'yı yakın takibe aldılar

Türkiye'nin savunma sanayindeki gururu ASELSAN tarafından geliştirilen yerli AESA radarı Yunanistan'da gündem oldu. Yunan basını, AKINCI TİHA'ya takılacak AESA radarıyla bölgedeki hava gücü dengesinin değişeceğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 16:05:00 -
Havadaki dengeleri değiştirecek... AKINCI TİHA'yı yakın takibe aldılar

Yunan basını, Türk F-16'ların modernize edilmesinde kullanılacak olan Aktif Dizin Taramalı Radar'ını (AESA) yakın takibe aldı. Türk savunma sanayiinde yaşanan gelişmelere vurgu yapılan haberde "Türkiye'nin silahlanma programları bizi Türk silah sistemlerini yakından izlemeye sevk etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin F-35 programdan çıkarılması ve Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı Rafale savaş uçakları nedeniyle Ege'deki hava gücü dengesinin Yunanistan'ın lehine olduğunu iddia eden Yunan basını, ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlara geliştirilen AESA radarının söz konusu dengeyi değiştirebileceğini kaydetti.

Türk Hava Kuvvetleri ve Yunan hava gücü arasındaki farkın yakın zamanda kapanacağı yazıldı.

Türkiye'nin Ege'de yeni hava taktikleri planladığı ifade edilen haberde Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI'ya vurgu yapıldı.

Türk F-16'ların modernize edilmesinde kullanılacak AESA radarının ilk uygulamasının AKINCI olacağı kaydedilirken radarın sonrasında Milli Muharip Uçağımızda da kullanılacağına değinildi.

Haberde, "AESA radarıyla donatılmış AKINCI insansız hava araçları, Türk hava gücüne önemli bir kabiliyet artışı sağlayacak" denildi.

 

Star Gazetesi

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