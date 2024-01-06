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Sosyal Medya Havada panik! Uçağın gövdesi koptu
Sosyal Medya

Havada panik! Uçağın gövdesi koptu

Yeniakit Publisher
2024-01-06 11:15:00 -

Alaska Havayollarına ait bir uçak, uçağın bir camının havada patlamasının ardından Portland Uluslararası Havaalanına acil iniş yapmak zorunda kaldı. Havada yaşanan panik anları yolculardan birisinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alaska Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "Alaska Havayolları'nın Portland, Oregon'dan Ontario, Kaliforniya'ya giden 1282 sefer sayılı uçağı bu akşam kalkıştan kısa bir süre sonra bir kaza meydana geldi. Uçak 174 misafirimiz ve 6 mürettebatımızla birlikte güvenli bir şekilde Portland Uluslararası Havaalanına indi." denildi.

 

Havayolu şirketi, "Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği her zaman birincil önceliğimizdir, bu nedenle bu tür olaylar nadiren meydana gelse de, uçuş ekibimiz durumu güvenli bir şekilde yönetmek için eğitilmiş ve hazırlanmıştır" dedi.

Şirket, daha fazla bilgi elde edildiğinde paylaşacağını söyledi.

Portland'dan 16:52'de ayrılan uçak 17:30'dan hemen önce geri döndü.
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Uçuş takip sitesi FlightAware'deki verilere göre, uçak uçuş sırasında 16,000 feet (4,876 metre) kadar yükseldi ve ardından alçalmaya başladı.

KPTV-TV, bir yolcu tarafından gönderilen fotoğrafların uçağın gövdesinin büyük bir bölümünün koptuğunu gösterdiğini belirtti.

Çevrimiçi FAA kayıtlarına göre Boeing 737-9 MAX montaj hattından çıktı ve sertifikasını sadece iki ay önce aldı.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, eskiden Twitter olarak bilinen X'te yaptığı bir paylaşımda, uçuştaki bir olayı araştırdığını ve mevcut olduklarında güncellemeleri yayınlayacağını söyledi.

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