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Havada panik anları: Önce dondular sonra yandılar!

Sibirya Hava Yolları'na ait bir uçağın kliması uçuş esnasında bozuldu. Uçakta ısı seviyesi önce dondurucu seviyeye düştü ardından ise 50 dereceye yükseldi. Uçakta bazı yolcular fenalık geçirdi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:46
Havada panik anları: Önce dondular sonra yandılar!

Kliması bozulan uçakta kabin ısısı önce dondurucu seviyeye düştü ve ardından 50 dereceye yükseldi.

Aşırı ısı sebebiyle kabindeki yolcular fenalık geçirdi. Uçaktaki yolcular yaşadıkları tecrübeyi sauna deneyimi olarak niteledi.

Acil iniş yapmaya gerek duymadı

Kaptan pilot kabin ısısının 50 dereceye yükselmesinin herhangi bir soruna yol açmayacağını ve uçağı acil olarak indirmeye gerek olmadığını duyurdu.

2 yolcunun tansiyonu yükseldi

Aşırı ısı sebebiyle tansiyonu yükselen iki kadın uçağın nispeten daha serin olan personel odasına götürüldü.

Uçak sağ salim iniş gerçekleştirdi. Olaya dair görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi yaşanan arıza sebebiyle soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:46
  1. kliması bozulan uçak
  2. sibirya hava yolları

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