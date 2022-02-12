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Dünya Havada büyük panik! Yılan, uçağa acil iniş yaptırdı
Dünya

Havada büyük panik! Yılan, uçağa acil iniş yaptırdı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Tawau'ya gitmek üzere kalkan bir uçakta büyük panik yaşandı. Koltukların üst tarafında bir anda beliren yılan nedeniyle Kuching'e acil iniş kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 12:14:00 - 2022-02-12 12:22:45
Havada büyük panik! Yılan, uçağa acil iniş yaptırdı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan ülkenin bir diğer kenti Tawau'ya gitmek üzere havalimanından kalkan uçakta yılan paniği yaşandı. Şans eseri bir yolcu tarafından fark edilen yılanın, koltukların üst tarafında bulunan aydınlatma kısmında gezdiği görüldü.

Kaptana haber verdiler

Uçakta yılan olduğu ihbarını alan hostesler ve uçak personeli, durumu hemen kaptana bildirdi. Kaptan Liong Tien Ling ise yolcuların canını tehlikeye atmamak adına uçağı Kuching'e yönlendirdi.

"Çok nadir bir olay, şaşkınız"

Olay hakkında açıklamalarda bulunan havayolu şirketi yetkilisi, "Uçaklarda böyle olayların nadir yaşandığını biliyoruz. Bizim başımıza geldiği için üzgünüz ancak gerçekten de ender bir olay, bu yüzden şaşkınız" ifadelerini kullandı.

Nasıl girdiği araştırılıyor

Diğer yandan yılanın uçağa nasıl girdiği de araştırılmaya devam ediyor. Hayvanın bir yolcunun mu olduğu yoksa dışarıdan mı girdiği tespit edilmeye çalışılacak.

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