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Aktüel Havada asılı kalan hırsızı itfaiye kurtardı!
Aktüel

Havada asılı kalan hırsızı itfaiye kurtardı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Havada asılı kalan hırsızı itfaiye kurtardı!

İstanbul'un Güngören ilçesinde hırsızlık amacıyla bir daireye pencereden girmeye çalışan şahıs havada asılı kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan şüphelinin havada asılı kaldığı anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Güngören ilçesi Gençosman Mahallesi Damla Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın yanına gelen şahıs, bekçiyi fark edince tırmanarak bir dairenin penceresinden içeriye girmeye çalıştı. Pencereden geçemeyerek sıkışan hırsız, yaklaşık 3 metre yükseklikte asılı kaldı. Şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin havada asılı kaldığı anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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