Havacılık şirketlerinin hisseleri uçuşa geçti

ABD’li General Dynamics’in hisseleri bu dönemde yüzde 26.5 artış kaydetti. Airbus’ın hisseleri de yüzde 20.8 prim yaptı. Covid-19’a rağmen faaliyetlerine devam eden, art arda sipariş alan şirket, yatırımcılarının yüzlerini güldürdü. Savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri haziran ayında ise kötü bir performans sergiledi. Geçen ay Fransız Thales yüzde 2.6, Airbus yüzde 1.7 kazandırırken; Northrop Grumman yüzde 0.7, General Dynamics, BAE Systems ve L3 Harris Technologie yüzde 0.9, Lockheed Martin yüzde 1, Boeing yüzde 3, Raytheon Technologies yüzde 3.8, Leonardo yüzde 4.2 kaybettirdi.